Сам факт, что этот сюжет пропустили на экраны, а потом стали широко обсуждать, говорит о том, что «так было надо».

В СМИ обозначилась новая скандальная тема, хотя ничего нового в этом вопросе нет.

В День науки состоялось дистанционное общение гаранта с избранными учёными, где Анастасия Проскурина — старший научный сотрудник из Новосибирска — пожаловалась Путину на свою низкую зарплату и систему перевода учёных на полставки для формального выполнения майских президентских указов 2012 года.

Сам факт, что этот сюжет пропустили на экраны, а потом стали широко обсуждать, говорит о том, что «так было надо».

В СМИ обозначилась новая скандальная тема, хотя ничего нового в этом вопросе нет.

Названной проблеме уже полных восемь лет. И провластные «патриотические» ресурсы раскручивают её сегодня в стандартном «антилиберальном» ключе: есть хороший президент, принимающий правильные решения, и плохие министерства (Минобрнауки, Минфин), которые эти решения саботируют.

О самой проблеме уже давно всё сказано, но напомним ещё раз, что в далёком 2012 году гарант поручил установить норму средней оплаты научных работников в 200% от средней по региону (в том же списке были учителя, врачи и вузовские преподаватели). При этом хорошо известно, что основной источник зарплаты бюджетников — российский бюджет.

Однако соответствующей расходной строки в бюджете РФ под эти поручения не появилось ни в 2013 году, ни в любом другом последующем (речь идёт о сотнях миллиардов).

«Недосмотрели»:

президент, его администрация, правительство, Дума, – все!

Можно ли было в такой ситуации выполнить эти «майские указы»?

В РФ — нет проблем! Быстро были найдены два основных алгоритма. Учителей стали переводить на полторы — две ставки (зарплата росла пропорционально; всех «лишних» при этом сокращали), а вузовских преподавателей и учёных, наоборот, на половину ставки.

Почему так по-разному?

Дело в том, что в школе (как говорила бывший министр Васильева) «физик может вести биологию», а физкультурник — математику, но в вузе до такой «универсальности» пока ещё не дошли. Потому там держат «и физкультурника, и математика» — на полставки.

Надо заметить, что кое-где (где были деньги) майские указы отчасти выполнялись. Например, в 2013 году был принят проект «повышения конкурентоспособности ведущих российских вузов 5-100». Проект предполагал вхождение не менее пяти вузов в первую сотню ведущих мировых университетов к 2020 г. Разумеется, ни один из 21 вуза-участника в мировую сотню не попал, но деньги на это (из бюджета) регулярно выделялись, и кое-что доходило до преподавателей.

В целом же результат действия майских указов строго негативный. Средняя нагрузка школьного педагога приблизилась к двум ставкам. О качестве работы в такой ситуации говорить не приходится. И устранение этого порока в нынешней ситуации крайне затруднительно: приведение учебной нагрузки в норму вызовет катастрофический кадровый дефицит (более чем в полмиллиона единиц).

В вузах сегодня преподаватели целых кафедр поголовно работают на 0.5 — 0.25 ставки. Причём понижали их «по собственной просьбе», на основе личного заявления, и уменьшалась при этом только ставка, а не объём учебных поручений. А те, кто такое заявление писать отказывался, в вузе уже не работают.

В итоге на кафедрах сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны — кадровый переизбыток (а как иначе, если там все на полставки), а с другой — кадровый дефицит, потому что настоящих специалистов осязаемо не хватает. И существующими зарплатами их привлечь невозможно. Как невозможно и проводить кадровую политику на перспективу, ибо упомянутые выше полставки не сильно вдохновляют молодых преподавателей и учёных.

Есть ещё один важный момент, где майские указы сыграли отрицательную роль. Существенного повышения зарплат для подавляющего большинства учителей, врачей и учёных не было, но основная масса народа об этом не знает. Глядя в телевизор, многие живут в уверенности, что медики и учителя получают вдвое больше среднего. И когда людям приходится сталкиваться с бездарем или халявником в среде педагогов и врачей (а сейчас такие — не редкость), негативная оценка представителей этих (когда-то самых уважаемых) профессий получает дополнительный импульс. В итоге обозначился ещё один фактор, понижающий социальный статус врача и учителя. И создан он «руководящими решениями» при нулевых финансовых затратах. Очередной креативный ход в деструкции.

Словом, за подобные «майские указы» в своё время грозила, как минимум, Колыма.

Понятно, что такие выводы кому-то не понравятся. Ведь президент об этих безобразиях в День науки как бы «впервые услышал». А теперь всё под контролем, и скоро наведут порядок. Уже была информация о множестве открытых уголовных дел за откаты от повышения зарплат, которые вымогали отдельные руководители. Стали разбираться со «средним уровнем оплаты» по вузам и научным учреждениям. «Процесс пошёл», и надо просто ждать результата.

Насчёт неосведомлённости гаранта заметим, что только на нашей памяти его информировали об этом минимум пять раз. Приведём, к примеру, материал https://www.fontanka.ru/2018/04/22/050/ (это весна 2018):

Санкт-Петербургский Союз ученых — о майских указах: Остановить обман!

«В Москве и Санкт-Петербурге руководство ряда институтов, не получая должного финансирования от ФАНО, пускается во все тяжкие, вплоть до прямого обмана, лишь бы отрапортовать о якобы выполнении ими майского указа № 597. Научных сотрудников (якобы добровольно) в массовом порядке переводят на неполные ставки (0,5 и даже до 0,1). Используется также перевод их на не научные, а технические должности, что влечет за собой, помимо морального ущерба, потерю ряда прав, имеющихся у научных сотрудников. На тех сотрудников, которые не соглашаются на подобные унизительные предложения, оказывается административное давление, против них выдвигаются демагогические обвинения в том, что они не хотят помочь своему институту в трудном положении, что они – «не патриоты» и т.д.».

По поводу «средней зарплаты по учреждению» (когда у одних густо, а других пусто) тоже всё было сказано. Этот порок в значительной мере вызван «новой системой оплаты труда» (НСОТ), которая давно разобрана во всех деталях (см. https://vk.com/wall-62604527_30412 ) и предложены пути исправления ситуации.

Разумеется, исправлять можно и сегодня, хотя преодолеть указанные выше последствия восьмилетнего периода имитации будет непросто. Но дорогу осилит идущий.

Только есть большие сомнения, что власть встала на этот путь. Потому что очень много пошло вдруг пиара, но пока ещё и шага не сделано в нужном направлении.

Имея такой послужной список в выполнении пресловутых указов, в первую очередь, надо получить конкретный результат. А уж потом можно тихонько сказать о нём. Ибо звонят-то уже восемь с лишним лет, да только сплошным пустозвоном.

В итоге складывается впечатление, что это очередная предвыборная болтовня, которую мы уже десятки раз слышали.

Ведь гарант — человек слова.

Если раз сказал, то ещё раз скажет.

И много раз скажет, если модераторы решат, что народ отзывается.