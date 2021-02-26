Американцы попали в свой личный апокалипсис. Что для нас обычная зима, для жителей США буквально начало конца. Однако этот конец увидели и местные предприятия. Так, например, из-за заморозков из оборудования НПЗ ломаются, газоперерабатывающие заводы и нефтяные скважины приходиться закрывать. Хранилища пустеют. Добивает ситуацию то, что весь этот кошмар происходит на фоне кризиса сланцевой добычи.

Средний Запад и в особенности юг Америки буквально попал в зимнюю ловушку. На данный момент добыча в Пермском бассейне упала до рекордных показателей (65%). Таких холодов Соединенные Штаты не видели с 1989 года. Скважины приходится закрывать, потому как оборудование попросту не справляется.

Нефтеперерабатывающие заводы НПЗ корпораций Motiva и Exxon Mobil были вынуждены закрыться. Не прекратила свою деятельность лишь компания Total в Порт-Артуре. Правда из-за заморозков пришлось снизить мощность. В итоге произошел обвал добычи почти на треть.

Заморозки парализовали и газоперерабатывающие заводы, где добыча газа упала почти на 200 млн кубометров в сутки. Поставки упали, заморозки ударили по газовым скважинам и трубопроводам. Именно это стало причиной массового отключения электричества.

Отсюда возникает энергетический коллапс. На сегодняшний день от перебоев без электричества осталось 14 штатов. Это, больше полумиллиона людей. Больше всего от заморозков пострадал Техас.

И все это происходит на фоне сланцевого кризиса. Ковид довольно сильно выбил из колеи страну. Пандемия практически угробила не только экономику США, но нефтегазовую отрасль. За 2020 год банкротами стали около 150 сланцевых производителей. В связи с введенными ограничениями спрос на энергоносители резко упал. Никто к такому не был готов. Нефтяные котировки обвалились. Большинство игроков попросту не в состоянии были пережить разбушевавшуюся эпидемию.

Согласно последним оценкам эксперты уверены, что сланцевая отрасль не сможет восстановиться еще несколько лет.