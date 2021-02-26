Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры,
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Раньше, когда ребёнку исполнялось 2 года, Волхвы клали на пол на северную сторону книгу, на восточную – инструменты, на западную – оружие, на южную – деньги, драгоценности.
Книга означала знания,- это стезя Волхва, инструменты – стезя труженика, оружие – витязя, деньги – купца.
Ребёнка ставили в центр и к каким предметам он потянется, такие качества потом в нём и развивали…