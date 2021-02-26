Главная » Видео, Славянский Язык

Открытие предназначения через Буквицу. Александр Жарков

128 1

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UYx-OoQosrc
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Русский язык — энциклопедия знаний человечества
АЛЕНА И СИГ Героическая сказка Даша Р.
ПраВеды ( реферат )
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
Древние языки есть система не столько чтения, а, в основном, система изъятия сокрытого смысла из этих текстов.
Закон Рита или телегонии. Правда или вымысел
ОТВЕТ НА ПИСЬМО И ВОПРОСЫ АЛЛЫ ИВАНОВНЫ
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 37690 33048
    Вячеслав час назад

      Раньше, когда ребёнку исполнялось 2 года, Волхвы клали на пол на северную сторону книгу, на восточную – инструменты, на западную – оружие, на южную – деньги, драгоценности.
      Книга означала знания,- это стезя Волхва, инструменты – стезя труженика, оружие – витязя, деньги – купца.
      Ребёнка ставили в центр и к каким предметам он потянется, такие качества потом в нём и развивали…

      2
      2

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
    Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru