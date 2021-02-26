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Надувание Невского

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Как накручивают голосование за Александра Невского.
Один в один повторяется история с конкурсом "Имя России".
Это настолько нелепо и топорно, что даже забавно.

Вот хорошая группа, где мониторят ход голосования и делают полезные графики https://t.me/Lubyanskaya Если вчера вливали по 2-3 тыс. оптом, то сегодня уже плюнули на сразу на 10 надули.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6584527.html
Метки: Александр Невский, дзержинский, Москва, мошенники, памятники, юмор
Оценка информации
Голосование
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