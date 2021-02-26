Надувание Невского
Как накручивают голосование за Александра Невского.
Один в один повторяется история с конкурсом "Имя России".
Это настолько нелепо и топорно, что даже забавно.
Вот хорошая группа, где мониторят ход голосования и делают полезные графики https://t.me/Lubyanskaya Если вчера вливали по 2-3 тыс. оптом, то сегодня уже плюнули на сразу на 10 надули.
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Ну и что?
В Америке так преза выбрали…..
Может пора НЕ удивляться что Дед Мороз не настоящий?
А при чем тут вообще Невский?!
Идея, вроде, была “Да” или “НЕТ”. Но в отношении ФЭД!