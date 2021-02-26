Главная » История, Мировоззрение, Политика

Мощная памятная провокация либералов

43 0
Замечательный, с точки зрения либералов, ход эховца Венедиктова: стравить людей друг с другом, запустив национальную дискуссию о памятнике Дзержинскому.

Использован типичный приём, когда ложь разбивают на две или более частей, а истину тщательно скрывают.

Организация опроса – памятник Дзержинскому или Невскому – это и есть та самая ложь. Она заключена в союзе „или”. Ибо достойных памятника русских героев у нас множество, поэтому противопоставление попросту некорректно. И истина заключается в том, что можно поставить два памятника: и Железному Феликсу, и Александру Невскому. С одновременным их открытием.

Поэтому первая ложь – это памятник только Дзержинскому. А ложь в том, что с начала перестроечных времён большевики подвергаются мощному поношению. К тому же им постоянно приписывают преступления троцкистов, каковых, – и троцкистов и преступлений, – действительно хватало, особенно в годы становления Советской власти. Поэтому ясно, что общественное проманипулированное постперестроечное сознание воспротивится восстановлению.

И выйти из этой коллизии можно лишь одним способом: сначала к 9-му Мая украсить Мавзолей так, как на картинке. И только после можно ставить вопрос о восстановлении памятника Феликсу Эдмундовичу.
Сталин и Мавзолей

Вторая частичная ложь – установить в конкретном историческом месте памятник только Невскому. Для Лубянской площади это является очевидной исторической несуразицей, что понимает немалая часть граждан России.

Истина же, повторим, это установка обоих памятников в соответствующих местах. Ради примирения общества. После показанной выше драпировки Мавзолея к 9-му Мая.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5454563.html
Метки: большевик, либералы, ложь, манипуляция, общество, перестройка, Провокация, Путин, сознание
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 25 ноября 2018
Логичная мировая история. Великую войну готовили заблаговременно
Бэкграунд, выпуск-333 за 11 января 2014
Новости Украины и Новороссии 30 апреля 2017
Краткая аналитика возможных событий на территории России в период конца 2009 – до 2012 года включительно.
«Барбаросса» по-японски
Противодействие негативному манипулятивному влиянию
Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 ноября 2017

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru