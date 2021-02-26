Мощная памятная провокация либералов
Замечательный, с точки зрения либералов, ход эховца Венедиктова: стравить людей друг с другом, запустив национальную дискуссию о памятнике Дзержинскому.
Использован типичный приём, когда ложь разбивают на две или более частей, а истину тщательно скрывают.
Организация опроса – памятник Дзержинскому или Невскому – это и есть та самая ложь. Она заключена в союзе „или”. Ибо достойных памятника русских героев у нас множество, поэтому противопоставление попросту некорректно. И истина заключается в том, что можно поставить два памятника: и Железному Феликсу, и Александру Невскому. С одновременным их открытием.
Поэтому первая ложь – это памятник только Дзержинскому. А ложь в том, что с начала перестроечных времён большевики подвергаются мощному поношению. К тому же им постоянно приписывают преступления троцкистов, каковых, – и троцкистов и преступлений, – действительно хватало, особенно в годы становления Советской власти. Поэтому ясно, что общественное проманипулированное постперестроечное сознание воспротивится восстановлению.
И выйти из этой коллизии можно лишь одним способом: сначала к 9-му Мая украсить Мавзолей так, как на картинке. И только после можно ставить вопрос о восстановлении памятника Феликсу Эдмундовичу.
Вторая частичная ложь – установить в конкретном историческом месте памятник только Невскому. Для Лубянской площади это является очевидной исторической несуразицей, что понимает немалая часть граждан России.
Истина же, повторим, это установка обоих памятников в соответствующих местах. Ради примирения общества. После показанной выше драпировки Мавзолея к 9-му Мая.
Использован типичный приём, когда ложь разбивают на две или более частей, а истину тщательно скрывают.
Организация опроса – памятник Дзержинскому или Невскому – это и есть та самая ложь. Она заключена в союзе „или”. Ибо достойных памятника русских героев у нас множество, поэтому противопоставление попросту некорректно. И истина заключается в том, что можно поставить два памятника: и Железному Феликсу, и Александру Невскому. С одновременным их открытием.
Поэтому первая ложь – это памятник только Дзержинскому. А ложь в том, что с начала перестроечных времён большевики подвергаются мощному поношению. К тому же им постоянно приписывают преступления троцкистов, каковых, – и троцкистов и преступлений, – действительно хватало, особенно в годы становления Советской власти. Поэтому ясно, что общественное проманипулированное постперестроечное сознание воспротивится восстановлению.
И выйти из этой коллизии можно лишь одним способом: сначала к 9-му Мая украсить Мавзолей так, как на картинке. И только после можно ставить вопрос о восстановлении памятника Феликсу Эдмундовичу.
Вторая частичная ложь – установить в конкретном историческом месте памятник только Невскому. Для Лубянской площади это является очевидной исторической несуразицей, что понимает немалая часть граждан России.
Истина же, повторим, это установка обоих памятников в соответствующих местах. Ради примирения общества. После показанной выше драпировки Мавзолея к 9-му Мая.
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