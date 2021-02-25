Группа депутатов Госдумы во главе с Ириной Яровой предложила приравнять оскорбление ветеранов к реабилитации нацизма и ввести за него уголовную ответственность

Разумеется, общественность отреагировала бурно. Одна часть — с одобрительным комментарием «Давно пора!». Другая, как обычно, начала голосить о том, что «нельзя судить за слова» и вообще «скоро нас всех пересажают». На что сразу же хочется ответить: будете нарушать закон — да, посадят. Потому что если вы не понимаете очевидных вещей, если вы считаете, что размещение на сайте «Бессмертного полка» фотографий нацистских преступников — это невинная шутка, а пляски на Вечном огне или у монумента воинам-освободителям — лучшее место для хайпа, если вы свято верите, что Навальный «ничего такого» не сказал, если вам по душе высказывания адептов секты «невыпитого баварского», то, раз вы не понимаете по-хорошему, будем учить уважать нашу историю более эффективным и понятным для вас способом.

Во всём мире уважение к ветеранам — безусловно. В США, Великобритании и Франции ветераны любой войны — герои.

Просто пример: несколько лет назад американская торговая сеть сняла с продажи футболку с пародией на знаменитую фотографию «Водружение флага над Иводзимой» из-за обвинений в неуважении к ветеранам. На футболке были изображены баскетболисты, которые устанавливают баскетбольный щит в вертикальное положение, копируя знаменитую фотографию, сделанную 23 февраля 1945 года. Руководство сети приняло решение снять футболку с продажи после того, как они получили множество жалоб на неуважительное отношение к ветеранам, принесло извинения всем, кого могло оскорбить изображение, и выразило своё уважение ко всем ветеранам, воевавшим в годы Второй мировой войны.

Разумеется, есть и те, кто считает, что бороться с неуважением к ветеранам и памяти о Великой Отечественной войне необходимо с помощью просвещения и открытых дискуссий, а не методами государственного принуждения. Однако этот способ, увы, не действует на тех, кто считает борьбу с нашим прошлым вкладом в борьбу с нашим настоящим за своё будущее в другой России. Проще говоря, оппозиционная тусовка свято верит в то, что чем больше будет вылито ушатов дерьма на Сталина и Жукова, чем «ужаснее» будут «новые факты» о блокаде Ленинграда — тем меньше у нынешней власти будет тех самых «скреп», на которых, как им кажется, эта самая власть и держится.

Потому слова о «холуйстве и предательстве» Навального, сказанные в адрес ветерана Артёменко, были сказаны не просто так.

Это была ещё одна попытка десакрализировать нашу Победу и тем самым показать, что ничего героического ни в ней, ни в тех, кто её ковал, нет.

Дескать, «ну посмотрите, кого вы возвеличиваете! Это же дед, кукла с медалями, марионетка». И есть те, на кого, увы, это действует. Следствием же этого воздействия становятся новости из серии «Голый тиктокер станцевал на Мамаевом кургане».

А вот для того, чтобы подобные сообщения исчезли из новостных лент, и разработан данный законопроект. Хотя, конечно, воздействовать на подростков и молодёжь нужно и иными способами. Но это другая, большая и сложная тема для разговора. Которую, надеюсь, мы ещё обсудим.

На данном же этапе это правильный шаг, учитывая, что у отдельных представителей определённых социальных групп нет ничего святого. Вообще.

И пытаться изменить их поведение увещеваниями уже нет никакой возможности. Поэтому, да. Закон нужен. Чтобы уже в этом году нам, хотя бы накануне 9 мая, не пришлось читать про «победобесие», «дедов на палках» и прочие отвратительные высказывания, которыми так любят разбрасываться те, кто в силу своих моральных качеств и умственных способностей не может смириться с тем, что в той войне вопреки всему мы одержали Великую Победу, чтить и гордиться которой мы будем всегда.

Юлия Витязева, RT