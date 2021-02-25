Главная » Невероятное в мире, Политика

На Украине начнут блокировать отдельные Телеграм-каналы.

77 1


На Украине начнут блокировать отдельные Телеграм-каналы. Но как именно, пока не знают.
Зато уже вовсю рисуют схемы проникновения ФСБ посредством "Сталин-Гулага". Если вы не знали, он тоже работает на Кремль.

Украинским интернет-провайдерам разослали требование заблокировать крупнейшие Telegram-каналы
Во вторник, 23 февраля, следственный судья Киевского района Харькова принял решение блокировать известные Telegram-каналы "Легитимный", "Сплетница", "Резидент" и "Картель", против которых Служба безопасности Украины фабриковало дело о работе на Россию. Об этом сообщили источники в СБУ.

По информации источника, украинским интернет-провайдерам уже разослали письмо с требованием заблокировать указанные Telegram-каналы.

Также уточняется, как дословно звучит предписание заблокировать телеграм-каналы: "Следственным судьей Киевского районного суда Харькова вынесено решение о наложении ареста на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании указанных телеграм-каналов путем предписания интернет-провайдерам закрыть к ним доступ".

Опрошенные интернет-провайдеры не знают, как технически выполнить предписание СБУ:
"Пока идей нет", – сказал нам представители одного из провайдеров.

https://asd.news/news/ukrainskim-internet-provayderam-razoslali-trebovanie-zablokirovat-krupneyshie-telegram-kanaly/ – цинк

Рецепт простой. Заблокировать Телеграм полностью. Это очень эффективная мера, РКН не даст соврать.
Де-факто, просто хотят зачистить еще ряд ресурсов, где сливали различный компромат на "Слугу народа", Зеленского и связанных с ним олигархов. Рейтинг Зеленского и "Слуги народа" это конечно же не спасет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6580713.html
Метки: telegram, сбу, спецслужбы, Украина, цензура, юмор
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 21 сентября 2015
Новости Украины и Новороссии 26 мая 2015
Новости Украины и Новороссии 23 июня 2015
Новости Украины и Новороссии 20 марта 2017
Новости Украины и Новороссии 02 декабря 2018
Новости Украины и Новороссии 23 сентября 2015
Новости Украины и Новороссии 21 ноября 2015
Новости Украины и Новороссии 26 февраля 2016
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru