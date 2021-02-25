Москва. Часть 141
Охрана. Большая Лубянка. 1905
Малый Гнездниковский переулок. Вооружённая полиция на улицах Москвы. 1905
Сретенка. Бакалейно-мелочные ряды у церкви Троицы в Листах. 1897
Сретенка. 1901
Сретенка. Колокольня церкви Троицы в Листах. Мебельный магазин. 1905
Уличное освещение на Сретенке. 1911
Пожар на Сретенке. 1914
Активное движение на пересечении Сретенки с Малой Сухаревской площадью. Трамваи 5 и 17. 1915
Сухаревский рынок. 1903
Сухарева башня. 1875
Вид с Сухаревой башни в сторону 1-й Мещанской улицы. 1914
Лубянская площадь, «Шиповская крепость». 1889
Воскресенский проезд. 1889
Воздвиженка
Кутафья башня Кремля
Вид из Кремля на Софийскую набережную
Магазин фирмы Трындиных на Большой Лубянке. 1904
Магазин Биткова на Большой Лубянке. Товары для спорта, путешествия и охоты. 1914
Интерьер картинной галереи Училища живописи, ваяния и зодчества с фонарями верхнего света. 1913
Строительство водонапорной башни на территории винно-дрожжевого завода Б.А. Гивартовского на Дербеневской набережной. 1910
"Водонапорная башня Московского сельскохозяйственного института в Петровском-Разумовском. 1914
Столовая 6-й роты на 2-ой Сокольничьей улице. 1916