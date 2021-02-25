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Москва. Часть 141

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Охрана. Большая Лубянка. 1905
Охрана. Большая Лубянка. 1905

Малый Гнездниковский переулок. Вооружённая полиция на улицах Москвы. 1905
Малый Гнездниковский переулок. Вооружённая полиция на улицах Москвы. 1905

Сретенка. Бакалейно-мелочные ряды у церкви Троицы в Листах. 1897
Сретенка. Бакалейно-мелочные ряды у церкви Троицы в Листах. 1897

Сретенка. 1901
Сретенка. 1901

Сретенка. Колокольня церкви Троицы в Листах. Мебельный магазин. 1905
Сретенка. Колокольня церкви Троицы в Листах. Мебельный магазин. 1905

Уличное освещение на Сретенке. 1911
Уличное освещение на Сретенке. 1911

Пожар на Сретенке. 1914
Пожар на Сретенке. 1914

Активное движение на пересечении Сретенки с Малой Сухаревской площадью. Трамваи 5 и 17.1915
Активное движение на пересечении Сретенки с Малой Сухаревской площадью. Трамваи 5 и 17. 1915

Сухаревский рынок. 1903
Сухаревский рынок. 1903

Сухарева башня. 1875
Сухарева башня. 1875

Вид с Сухаревой башни в сторону 1-й Мещанской улицы. 1914
Вид с Сухаревой башни в сторону 1-й Мещанской улицы. 1914

Лубянская площадь, «Шиповская крепость». 1889
Лубянская площадь, «Шиповская крепость». 1889

Воскресенский проезд. 1889
Воскресенский проезд. 1889

Воздвиженка
Воздвиженка

Кутафья башня Кремля
Кутафья башня Кремля

Вид из Кремля на Софийскую набережную
Вид из Кремля на Софийскую набережную

Магазин фирмы Трындиных на Большой Лубянке. 1904
Магазин фирмы Трындиных на Большой Лубянке. 1904

Магазин Биткова на Большой Лубянке. Товары для спорта, путешествия и охоты. 1914
Магазин Биткова на Большой Лубянке. Товары для спорта, путешествия и охоты. 1914

Интерьер картинной галереи Училища живописи, ваяния и зодчества с фонарями верхнего света. 1913
Интерьер картинной галереи Училища живописи, ваяния и зодчества с фонарями верхнего света. 1913

Строительство водонапорной башни на территории винно-дрожжевого завода Б.А. Гивартовского на Дербеневской набережной. 1910
Строительство водонапорной башни на территории винно-дрожжевого завода Б.А. Гивартовского на Дербеневской набережной. 1910

Водонапорная башня Московского сельскохозяйственного института в Петровском-Разумовском. 1914
"Водонапорная башня Московского сельскохозяйственного института в Петровском-Разумовском. 1914

Столовая 6-й роты на 2-ой Сокольничьей улице. 1916
Столовая 6-й роты на 2-ой Сокольничьей улице. 1916

Николаевская ж.д. у станции Петровско-Разумовское
Николаевская ж.д. у станции Петровско-Разумовское

Источник: https://humus.livejournal.com/7622691.html
Метки: история, Москва, московская губерния, Россия, фото
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