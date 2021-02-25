Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Мне вот что интересно,Федрезерв США или Китайский стабилизационный фонд рубли собирает?
На Мосбирже 10млн Лёнь Голубковых,круто!
А почему на видеосовещании у премьера России,Краснодар,Волгоград и некоторые другие города написаны латиницей?
Колчак поздравил.))
Китаю ничего не мешает,а вот Пескову мешают некоторые факторы.Интересно было бы узнать какие.