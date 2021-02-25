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Гонят Пашиняна, Колчак поздравил, Победили нищету! // Галопом по Европам #400

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=E9U8CAzProc
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 10822 10086
    KT 51 мин. назад

      Мне вот что интересно,Федрезерв США или Китайский стабилизационный фонд рубли собирает?
      На Мосбирже 10млн Лёнь Голубковых,круто!
      А почему на видеосовещании у премьера России,Краснодар,Волгоград и некоторые другие города написаны латиницей?
      Колчак поздравил.))
      Китаю ничего не мешает,а вот Пескову мешают некоторые факторы.Интересно было бы узнать какие.

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