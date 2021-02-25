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Человек-гаджет спешит на помощь капитализму. Игорь Шнуренко

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nszesy-unrg
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 6902 5638
    Женечка 10 мин. назад

      Как перекинуть видео с компа на смарт? Хочу друзьям по мессенджеру передать: пусть посмотрят ролик про вред гаджетов на своих гаджетах.
      Но больше всего прикольнуло в конце: подписывайтесь на наш канал, переходите по ссылке на сайт автора.

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