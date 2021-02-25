1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 4. 1933
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1 1930. Вып.1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1 1930. Вып.2
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1 1930. Вып.3
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 2 1931. Вып.1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 2.1931. Вып.2
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 3. 1932. Демократия vs «Бонусной Армии». Вып.1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 3. 1932. Демократия vs «Бонусной Армии». Вып.2
Портрет мальчика в грязном комбинезоне, сидящего на столе в классе с бутылкой молока
«Гувервилль» в Центральном парке
«Гувервилль» или трущобы
«Гувервиль» на набережной Сиэтла. Март
Безработный мужчина читает газету в лачуге в Нью-Йорке во время Великой депрессии
Мужчина читает газету перед своей хижиной в трущобах Чикаго
Беженцы из «Пыльного котла» (западной трети Канзаса, южного Колорадо, прилегающих частей Техаса и Оклахомы) ищут работу в Сан-Франциско
Безработные мужчины стоят в очереди на работу в CWA (Управление гражданских работ) в Государственном бюро занятости, Мэдисон, Висконсин, 20 ноября
Безработные скваттеры в лагере Hard Luck Camp у начала 9-й и 10-й улиц и Ист-Ривер в Нью-Йорке в ожидании выселения полицией. 9 мая
Безработные строят фабрику в Милкуоки (Висконсин) 2 декабря
Вкладчики Union Trust Company (Кливленд, Огайо) выстраиваются в очередь, чтобы вытащить то, что осталось от их вкладов, июль
Группа пострадавших от землетрясения ждет раздачи еды. Калифорния. 10 марта
Группа пострадавших от землетрясения ждет раздачи еды. Калифорния. 10 марта
Пострадавшие от землетрясения пережидают ночь под открытым небом. Лос-Анджелес. Калифорния. 10 марта
Дайан Уайт и Вайолет Таннер играют в карты в своем бараке в лагере Тера недалеко от Медвежьей горы, Нью-Йорк. Этот лагерь является первым, организованным миссис Рузвельт и министром труда Фрэнсис Перкинс для безработных и незамужних девушек.10 июня
Забастовочные беспорядки в Амбридже, Калифорния. Во время волнений в рабочих и бастующих стреляют нанятые гангстеры
Землянка хлопкового издольщика в Бингере, Оклахома
Китайская часть голодного марша в Сакраменто, Калифорния. На плакате, который несут китайские безработные из Лос-Анджелеса, содержится требование о выплате страховки по безработице в размере 50 долларов в месяц с 10 долларами на каждого иждивенца, протест против депортации представителей желтой расы и другие требования.
Молодые люди с мешками отправляются в рабочие лагеря в Калифорнию в рамках «Нового курса» Рузвельта, который включал в себя Закон о социальном обеспечении
Мужчины ждут вызова на работу во время Великой депрессии в Чикаго
Безработные мужчины сутулиться на скамейке в парке и прячутся от камеры
Новобранцы службы лесоразведения получают обед из армейской полевой кухни на Саут-Стрит, Нью-Йорк, 4 августа
Огромная очередь за лицензиями на продажу алкоголя у офиса Совета здравоохранения на Сентер-стрит в Нью-Йорке вскоре после отмены запрета. 14 апреля
Покупатели из Лос-Анджелеса принимают участие в кампании Уильяма Рэндольфа Херста «Покупай в сентябре», которая поддерживает программу национального восстановления, направленную на стимулирование бизнеса. 13 сентября
Полиция объявляет вкладчикам новость о закрытии банка
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