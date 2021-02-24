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У трех антенн. К гибели итальянского посла на востоке Конго

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Подробности убийства итальянского посла в Конго.

У трех антенн. К гибели итальянского посла на востоке Конго

22 февраля итальянский посол в ДРК Лука Аттанасио был смертельно ранен в засаде возле г. Гома на востоке Конго, в зоне Ньирагонго, называемой «Три антенны». Ему суждено стать одной из самых известных жертв затяжной гражданской войны в этом неспокойном регионе, которая с 2017 г. унесла жизни св. 4,2 тыс. человек. Автомобиль дипломата в составе колонны Всемирной продовольственной программы ООН двигался через заповедник Вирунга в Рутшуру для участия в презентации проекта школьной столовой. Несмотря на то что дорога RN2, по которой следовал транспорт, классифицируется как «желтая», т.е. вполне «безопасная» для прохождения двух машин без конвоя (хотя в 2018 г. здесь уже похитили двух британских туристов и их местного шофера), а путь Аттанасио был, по словам властей, заблаговременно «расчищен», группа попала в засаду и была обстреляна: вместе с Аттанасио погиб охранник посольства Витторио Лаковаччи и водитель Мустафа Миламбо, еще четверо сопровождавших были похищены (один впоследствии был спасен из плена).

В нападении власти ДРК немедленно обвинили «Демократические силы освобождения Руанды» (https://t.me/zangaro/482) (ДСОР, действуют совместно с их воор. крылом FOCA, или «Сражающиеся силы Абакунгузи»). Будучи прямыми наследниками печально известных хуту-интерахамве (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B5), они являются особенно токсичным НВФ, а потому наиболее легитимной мишенью для обвинения, ибо другие группы, вроде выделившейся из них и выбитой в Южное Киву группировки CNRD, в разное время более плодотворно сотрудничали с властями.

ДСОР, впрочем, поспешили опровергнуть заявление и обвинили в трагедии правительственные войска и руандийских военных; однако справедливы и слова губернатора Сев. Киву, согласно которому зона нападения однозначно находится в сфере влияния ДСОР, и если раньше группировка занималась контрабандой ценных пород древесины и древесного угля, то ныне, когда лес в их сферах влияния в национальном парке Вирунга уже поредел, боевики перешли к похищениям с целью получения выкупа. Пока понятны лишь две вещи — нападавшие были в курсе прохождения конвоя, а убийство дипломата было не целью, а, скорее, следствием попытки захвата заложников, поскольку завязалась перестрелка с прибывшими на подмогу рейнджерами и военными.



Как бы то ни было, это — огромный репутационный ущерб для правительства Феликса Чисекеди, который, несмотря на начатое в окт. 2019 г. крупное армейское наступление, так и не смог вернуть под контроль значительные территории восточных провинций. Есть, конечно, и позитивные сдвиги — если, по данным Kivu Security Tracker, в обоих Киву в 2019 г. орудовало 130 группировок, то сейчас на всем востоке (включая оба Киву, а также Итури и Танганьику) действует «всего» 122, большинство из которых — мелкие деревенские ополчения. Но это скорее итог перегруппировок, расколов и альянсов, во многом связанных с консолидацией и последующим развалом условно-проправительственной зонтичной коалиции NDC-R (https://t.me/zangaro/927), чем результат успехов ВС Конго. Появились и новые группировки — «Май-Май Барселона» (к сев. от Бени), FCBC («Силы против балканизации Конго»), выделившиеся из материнской группировки CODECO (https://t.me/zangaro/865), и ряд других.

Наряду с исламистами ADF (https://t.me/zangaro/995), NDC-R и союзным ДСОР «Альянсом патриотов за свободное и суверенное Конго» (APCLS), ДСОР по-прежнему доминируют в повстанческом бестиарии Восточного Конго и, наряду с армией, полицией и др. группировками являются неотъемлемой частью его криминальной экономики. ДСОР, находившиеся на пике успехов и влияния в 2000-е гг., впоследствии понесли большие потери, потеряли многие зоны нелегальной добычи золота и др. ископаемых и ныне насчитывают не более 1 тыс. боевиков. После ударов NDC-R и гибели Сильвестра Мудакумуры, когда казалось, что дни группировки сочтены, ДСОР все же смогли восстановиться, но лишь после того как раскололась NDC-R, а на помощь им не пришла союзная им коалиция CMC («Коллектив движений за перемены»), крупнейший альянс в экосистеме CMC-Ньятура, насчитывающий св. 10 действующих в Масиси и Рутшуру ополчений конголезских хуту.

https://t.me/zangaro/1095

Кстати, если помните, то в прошлом году различные дурачки бегали по сети с фейком про гибель Пригожина в ДРК.

Плюс еще на тему Африки.

1. В Мали боевики подорвали машину с миротворцами из Того.  Сработал смертник на шахид-мобиле. Заявлено до 30 убитых.
2. Искусство заголовка.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6577835.html
Метки: Африка, италия, конго, мали, терроризм
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