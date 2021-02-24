Правительство Мишустина «втащило» предложение по дальнейшей приватизации ведущих предприятий, и даже МУПов, и ГУПов. Почему эти предложения поступили именно сейчас?

Россию ждёт социально-экономическая катастрофа, если не изменится политика государства, заявил лидер КПРФ .

«Первая бомба — это воровская приватизация, которая и сегодня не дает развиваться стране. Тем не менее, правительство Мишустина втащило предложение по дальнейшей приватизации ведущих предприятий, и даже МУПов и ГУПов, что приведет к параличу управления крупнейшими городскими образованиями. Мы категорически против этого!

Вторая бомба — это дикое неравенство и дальнейшее расслоение общества. Оно продолжает нарастать, и это неизбежно приведет к социальному катаклизму. И третья бомба — это податливая, продажная элита, которая по-прежнему не желает платить нормальные налоги и прячет деньги в офшорах, вместо того, чтобы вкладывать их в отечественное производство".

На самом деле, все эти «бомбы» заложены еще 30 лет назад и продолжают мешать развиваться стране. Вот взять ту же «воровскую приватизацию», которая непрерывно продолжается все эти годы…

— Эта «бомба» всем известна с момента ваучерной приватизации по Чубайсу.

— Но не приватизация создала нынешний правящий в России режим, а режим осуществил приватизацию и продолжает дербанить страну. Так что, если объективно, то первая и главная бомба современной России состоит в том, что в ней в начале 90-х годов был установлен преступный режим. Главной задачей которого является банальный грабеж всего, что есть в стране.

«СП»: — Правительство Мишустина, по словам Зюганова, «втащило» предложение по дальнейшей приватизации ведущих предприятий, и даже МУПов, и ГУПов. Почему эти предложения поступили именно сейчас?

— Почему только сейчас? В начале каждого года правительство решает, чем бы еще поживиться. Причем поживиться не в том смысле, чтобы государство заработало, а в том, чтобы заработали кланы.

Каждый год в правительстве рассматривается список предприятий, подготовленный продажными чиновниками и лоббистами от олигархата, которые можно было бы выставить на продажу не для того, чтобы поправить дела в экономике страны, а для того, чтобы кто-то из узкого круга чиновников обогатился еще больше. И неслучайно в этом списке много ГУПов и МУПов. Схема проста: сначала в эти ГУПы и МУП вкачиваются государственные средства, а потом они приватизируются по стоимости ниже рыночной.

«СП»: — Второй бомбой Зюганов назвал дикое неравенство и дальнейшее расслоение общества, которые неизбежно обернутся социальным катаклизмом.

— Вторая «бомба» тоже очевидна. Зюганов и в этом прав. Нынешний режим неизбежно порождает нищету на одном полюсе и непомерные бесконтрольные хищения и траты со строительством многочисленных дворцов на другом. И именно эта бомба уже начинает взрываться нарастающими массовыми протестами населения по всей стране.

«СП»: — «Третья бомба» — продажная элита, которая не желает платить нормальные налоги и прячет деньги в офшорах, вместо того, чтобы

вкладывать их в отечественное производство.

— Это не бомба. Это корень всего. И дело не только в продажности элиты (с этим еще можно как-то жить), а в том, что в России установлено практически прямое правление внешних глобальных сил. Через МВФ, Всемирный банк, ВОЗ, Госдеп и т. п. продажная российская элита, реализуя свои личные шкурные интересы, лишь содействует утилизации России различными ТНК. Она — соучастник уничтожения РФ.

«СП»: — Есть ли в рамках существующей политико-экономической системы возможность как-то нейтрализовать эти угрозы?

—Теоретически такая возможность есть. И связана она сегодня исключительно с позицией главы государства, который может изменить ситуацию в стране, если у него, во-первых, вдруг появится желание действовать, а во-вторых, если он проявит волю. Но это теоретически. Практически же нейтрализовать названные угрозы при Путине, невозможно, поскольку даже если у него появится стойкий мотив обезвредить названные «бомбы», и он начнет проявлять волю, — ему не дадут что-то сделать его же «соратники».

К сожалению, за 20 лет президент окружил себя плотным кольцом «заклятых друзей» в лице многочисленных «консильери». Так что какие-то перемены в стране возможны, видимо, только после ухода Путина. Вопрос: какие перемены, в чью пользу?

— Главная угроза успешному развитию России — это российская так называемая элита, высокопоставленная, правящая по праву рэкетира и относительно неприкасаемая.

— Известное бранное словцо Ленина про интеллигенцию в полной мере можно применить к ним. Это — безнациональная и антисоциальная верхушка. Люди, владеющие абсолютным большинством национальных богатств, распоряжающиеся ими как своей собственностью, давно вывезшие своих близких на Запад.

Они представляют себя не гражданами РФ, а членами совета директоров корпорации Russia, а своих сограждан считают либо собственными наемными работниками, почти «крепостными», либо лишним социальным балластом. Отсюда и все остальные проблемы: экономическая депрессия, расслоение общества, чудовищная разница в качестве жизни в регионах, перманентный политический кризис, выражающийся в тотальном нигилизме граждан по отношению к властным институтам.

Россияне сегодня — внутренние эмигранты, выживающие как вопреки государству, так и вопреки доминирующей кредитно-финансовой системе, определяющей этот антисоциальный экономический курс. Ситуация очень напоминает конец 80-х — начало 90-х годов прошлого века, период распада СССР.

Кто такой Навальный? Это же просто неудачливый Чубайс. Он просто по молодости не успел встроиться в ту либеральную систему . Засилье старой либеральной элиты грозит России если не распадом, то периодом длительной инерции и деградации. Элиты полагают, что на их век богатства хватит. А на наш с вами век и нашим потомкам они оставляют ворох нерешенных социально-политических проблем. Обновление и национализация российской элиты — главная народно-государственная задача сегодняшнего дня.