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Экономика “съела” людей. Почему население неуклонно сокращается. Юрий Крупнов, Игорь Шишкин

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=H685Akj7LVQ
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