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Двойные стандарты

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Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/11314324.html
Метки: двойные стандарты, коронавирус, экономика
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7006 4922
    чужой 7 мин. назад

      Мы наблюдаем мощный подъем экономики Германии на фоне снижения спроса на энергоносители из России. Посмотрите на меня как я рад за экономику Германии. Мы все очень рады как снижается спрос на энергоносители. Мы все в восхищении, что Украина ходит по Европе без визы и без ничего, что сковывает ходьбу. Мы все любим запах анчоусов в кружевных трусиках, и не любим Путина и свою страну. Мы такие все несчастные и рады этому.

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