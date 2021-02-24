Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Мы наблюдаем мощный подъем экономики Германии на фоне снижения спроса на энергоносители из России. Посмотрите на меня как я рад за экономику Германии. Мы все очень рады как снижается спрос на энергоносители. Мы все в восхищении, что Украина ходит по Европе без визы и без ничего, что сковывает ходьбу. Мы все любим запах анчоусов в кружевных трусиках, и не любим Путина и свою страну. Мы такие все несчастные и рады этому.