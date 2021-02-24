Ох уж эти Американцы. Не любят заокеанские жители при принятии решений руководствоваться здравым смыслом и логикой.

Помните, как в мае прошлого года в Миннеаполисе копы убили Джорджа Флойда? А помните, что потом началось? Темнокожие вдруг возомнили, что их жизни важнее других. А те, кто выказывал несогласие (с интересами образовавшейся группировки BlackLivesMatter) подвергались моральному и физическому насилию. Протестующие крушили все, что попадалось им на пути, а толерантные американцы падали им в ноги и целовали ботинки, моля о прощении за годы угнетения.

"- Что там за вой на болотах, Бэрримор?

- Люди, которые никогда не были рабами, требуют извинения у людей, которые никогда не были рабовладельцами, сэр", - вспомнилось почему-то.

Мэр Сиэтла Дженни Дуркан сказал, что протесты мирные и угрозы населению нет, поэтому радикальные меры он принимать не будет. Дошло до того, что в мае 2020 года власти Миннеаполиса решили лишить финансирования местную полицию. Потом ходили слухи о полном роспуске полиции. Тогда около 200 компов написали заявления на увольнение.

Естественно, преступность резко возросла. Только представьте, количество угонов увеличилось на 537%. Недовольство населения продолжало расти. И вот совсем недавно, 14 февраля, тот же городской совет единогласно проголосовал за необходимость выделить 6 400 000 долларов на нужды полиции.

Понимаете? Круговорот воды в природе, не иначе.

«Я социальный работник, и я чувствую, что у нас есть много инструментов, которые мы могли бы попробовать, чтобы повысить безопасность сообщества»., - сказала Рэйчел Бин.

Чем американцы думали раньше никому не понятно. Ведь американская демократия без полиции это та еще смесь.