Американская демократия больше не может существовать без полиции
Ох уж эти Американцы. Не любят заокеанские жители при принятии решений руководствоваться здравым смыслом и логикой.
Помните, как в мае прошлого года в Миннеаполисе копы убили Джорджа Флойда? А помните, что потом началось? Темнокожие вдруг возомнили, что их жизни важнее других. А те, кто выказывал несогласие (с интересами образовавшейся группировки BlackLivesMatter) подвергались моральному и физическому насилию. Протестующие крушили все, что попадалось им на пути, а толерантные американцы падали им в ноги и целовали ботинки, моля о прощении за годы угнетения.
"- Что там за вой на болотах, Бэрримор?
- Люди, которые никогда не были рабами, требуют извинения у людей, которые никогда не были рабовладельцами, сэр", - вспомнилось почему-то.
Мэр Сиэтла Дженни Дуркан сказал, что протесты мирные и угрозы населению нет, поэтому радикальные меры он принимать не будет. Дошло до того, что в мае 2020 года власти Миннеаполиса решили лишить финансирования местную полицию. Потом ходили слухи о полном роспуске полиции. Тогда около 200 компов написали заявления на увольнение.
Естественно, преступность резко возросла. Только представьте, количество угонов увеличилось на 537%. Недовольство населения продолжало расти. И вот совсем недавно, 14 февраля, тот же городской совет единогласно проголосовал за необходимость выделить 6 400 000 долларов на нужды полиции.
Понимаете? Круговорот воды в природе, не иначе.
«Я социальный работник, и я чувствую, что у нас есть много инструментов, которые мы могли бы попробовать, чтобы повысить безопасность сообщества»., - сказала Рэйчел Бин.
Чем американцы думали раньше никому не понятно. Ведь американская демократия без полиции это та еще смесь.
Российская, судя по издаваемым законам, развязывающим руки полицаям и по последним событиям,- тем более… Хотя теперь она стала испытывать кадровый голод…
А Вы уверены что раньше было как то по другому? И кадровый голод отнюдь не из за отсутствия кандидатов, а из за более высоких требований предъявляемых к ним.
Да ты глумишься…
А Вы нашли какие то несоответствия в моем комментарии.
В России и даже в Европе не могут.Поэтому количество полицейских и всяких нац гвардий растёт..и больше в разы по сравнению с СССР..в моем городе где живет моя мать..при СССР было два милиционера..участковый и гаишник..теперь их человек сорок…Нету сокральности власти..При СССР она была на чем и основывался переворот в 1001году