Предшественницей Госплана была Государственная комиссия по электрификации России, созданная для разработки знаменитого ленинского плана ГОЭЛРО. Новые ГЭС и ТЭЦ надо было размещать в промышленных районах максимального потребления электроэнергии, поэтому нужно было рассчитывать и интенсивность работы наличных мощностей, и требования новых гигантов отечественной индустрии. Руководителем планового ведомства первые 10 лет с небольшим перерывом был большевик и соратник Ленина, опытный инженер Глеб Кржижановский . Он известен также как автор русского перевода знаменитой революционной песни «Варшавянка», начинающейся со слов: «Вихри враждебные веют над нами…» К концу 1920-х годов Госплан уже стал тем, чем он продолжал оставаться до конца Советского Союза – штабом правительства, вырабатывавшим директивные планы на ближайшие годы и более дальнюю перспективу. С превращением в директивный орган у Госплана, помимо роста собственных штатов с 40 человек до нескольких тысяч, появились квалифицированные внешние консультанты: отраслевые и академические научно-исследовательские институты, профессорско-преподавательский состав ВУЗов, другие специалисты. 3 декабря 1927 года Сталин произнёс фразу, которая стала знаменитой: «Наши планы есть не планы-прогнозы, не планы-догадки, а планы-директивы, которые обязательны для руководящих органов и которые определяют направление нашего хозяйственного развития в будущем в масштабе всей страны» .

22 февраля 1921 года декретом Совнаркома РСФСР была создана Государственная общеплановая комиссия при Совете труда и обороны РСФСР . После образования СССР этот орган стал общесоюзным. Формально его нет уже три десятилетия, но голоса о пользе его восстановления раздаются всё чаще.



Практика показала оправданность такого подхода. Нет особой нужды приводить конкретные цифры тысяч построенных в СССР за годы первых пятилеток только крупных заводов. Планы этих строек разрабатывались тем же Госпланом. С 1928 по 1940-й ежегодный прирост ВВП СССР составлял около 6%, что сегодня является, как правило, недостижимой мечтой. Промышленное производство нашей страны за те же 12 лет выросло в 6,5 раз!



Уже в декабре 1941 года министр вооружений Третьего Рейха Фриц Тодт в откровенном разговоре с Гитлером сказал: «Фюрер, мы проиграли войну с русскими – они уже восстановили довоенный уровень выпуска оборонной продукции и начали нас опережать». А ведь на тот момент на гитлеровцев работала практически вся военная промышленность оккупированных Германией стран Европы и немецких сателлитов.



Еще более разительным эти достижения выглядят на фоне Великой депрессии 1929-1933 годов. Даже Соединенные Штаты, смогли оправиться от катастрофического спада тех лет только в ходе Второй Мировой войны благодаря тому, что военные расходы государства позволили хотя бы частично перестать обращать внимание на «священных коров» рыночной философии и начать прямое финансирование захиревшей промышленности за счет госбюджета.

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Вообще, меры президента Франклина Рузвельта по выходу из Великой депрессии были основаны на принципах государственного планирования стратегических направлений развития американской экономики. А с 1993 года разработка пятилетних планов с их корректировкой раз в три года является обязательной для каждого федерального ведомства США.



В Японии еще в 1937 году было создано Управление экономического планирования. Генеральный комиссариат по планированию появился в 1946 году во Франции. Это не говоря о том, что любая уважающая себя корпорация в обязательном порядке планирует основные направления своей деятельности. Иначе как рассчитывать суммы, необходимые на дивиденды акционерам, для амортизации оборудования, для расширения производства, расплаты с кредиторами и так далее?



Однако полной аналогии между советским Госпланом и планированием в капиталистических странах быть не может: ведущие монополии на Западе являются конкурентами. И только там, где конкуренцию удаётся нивелировать, централизованное планирование демонстрирует порой чудеса.



Так, в Чили в начале 1970-х при правлении президента Альенде с успехом была применена инновационная кибернетическая система управления экономикой «Киберсин», разработанная британским экономистом Стаффордом Биром. Применение «Киберсина» позволило значительно увеличить эффективность работы находившихся в госсобственности чилийских предприятий, и это с учетом несовершенных компьютеров того времени, намного отстававших по производительности от любого современного смартфона!



Не нуждается в рекламе китайский опыт экономического планирования. Достижение Китаем первого места в мире по уровню реального промышленного производства сомнению не подвергается.

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Формально история советского Госплана завершилась в 1991 году. А началом конца плановой советской экономики стали новации горбачевской «перестройки». В частности, принятие закона о государственных предприятиях, дававшего им самостоятельность, что вскоре привело к повышению цен на продукцию в погоне за прибылью, к раскручиванию инфляции, к общему кризису в экономике.



В 1994 году группа известных западных экономистов, лауреатов Нобелевской премии по экономике – Лоуренс Клейн, Джеймс Тобин, Дуглас Нора, Кеннет Эрроу и Василий Леонтьев – предсказали, к чему это приведёт:



«Без эффективной госпрограммы идущие в России преобразования приведут к следующим результатам: сокращению валового национального продукта; высокой инфляции; увеличению импорта конечного продукта до уровня, уничтожающего спрос на внутренние товары; криминализации экономики и установлению атмосферы всеобщего страха и запуганности; ухудшению положения в социальной сфере, включая государственное здравоохранение, образование, безопасность населения; сокращению инвестиций в экономическую инфраструктуру; падению уровня жизни и росту разрыва в доходах»…

Сегодня голоса о необходимости возрождения полноценного государственного планирования звучат всё чаще. Иногда эти мысли формулируются с использованием ходовых выражений современного новояза: мол, если экономическая ситуация в России будет ухудшаться, не исключен переход к мобилизационной экономике.



Такое словоупотребление обычно вызывает у людей отторжение на подсознательном уровне. Дескать, мобилизация – это что-то малоприятное, связанное с подготовкой к войне, всевозможными ограничениями…



На самом деле так называемая мобилизационная экономика – это всего лишь хорошо известная людям старшего поколения модель управления хозяйством с целью удовлетворения основных потребностей всех членов общества. Опыт разработки и применения такой модели в нашей стране неизмеримо больше, чем в любой другой.



100-летний юбилей советского Госплана вызывает не только чувство ностальгии, но и надежду на возможность второго рождения в нашей стране системы экономического планирования в совокупности с теми общественно-политическими условиями, которые обеспечивали эффективное функционирование этой системы.

Ю. Носовский



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