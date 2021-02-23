Самоходная артиллерия России и США
Неплохой обзорный цикл посвященный текущему состоянии (на конец 2020-го года) российских и американских САУ, а также тактике их применения. Кроме того, в цикле есть обширный экскурс в историю развития советских и американских САУ в годы Холодной войны, который отлично показывает, откуда растут ноги у современного парка российских и американских САУ. В цикле статей используются как отечественные, так и зарубежные источники.
Самоходная артиллерия России и США
1. Организационно-штатная структура - https://vk.com/@artillery333-samohodnaya-artilleriya-rossii-i-ssha-chast-11-organizacionn
2. Материальная часть – https://vk.com/@artillery333-samohodnaya-artilleriya-rossii-i-ssha-chast-b-matchast
3. Разведка и целеуказание - https://vk.com/@artillery333-samohodnaya-artilleriya-rossii-i-ssha-chast-v-razvedka-i-cel
4. Забытое поколение - https://vk.com/@artillery333-samohodnaya-artilleriya-rossii-i-ssha-chast-4-zabytoe-pokole
5. Расцвет американских САУ - https://vk.com/@artillery333-samohodnaya-artilleriya-rossii-i-ssha-chast-5-rascvet-amerik
6. Ботанический сад Советской Армии - https://vk.com/@artillery333-samohodnaya-artilleriya-rossii-i-ssha-chast-6-botanicheskii
7. Затянувшийся прыжок - https://vk.com/@artillery333-samohodnaya-artilleriya-rossii-i-ssha-chast-7-zatyanuvshiisy
8. Между двух холодных войн - https://vk.com/@artillery333-samohodnaya-artilleriya-rossii-i-ssha-chast-8-mezhdu-dvuh-ho
9. Венец развития ствольной артиллерии - https://vk.com/@artillery333-samohodnaya-artilleriya-rossii-i-ssha-chast-9-venec-razvitiy
(с) Алексей Борзенков
Страничка ВК посвященная вопросам истории и актуального состояния ствольной и реактивной артиллерии - https://vk.com/artillery333
Важность САУ отлично показала недавняя война в Карабахе, где наступление азербайджанской группировки на юге НКР поддерживалось мобильной группой чешских САУ "Дана", что позволяло вырвавшимся вперед азербайджанским мобильным группам получать огневую поддержку во время большей части наступления к югу от горного массива, в том числе и в период, когда плохая погода и противодействие систем РЭБ, снизили возможности по поддержки войск с помощью ударных БПЛА и барражирующих боеприпасов.
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