Русская весна в Севастополе. Как это было
Материал Сергея Кажанова к 7-летию Митинга Народной Воли и начала Русской Весны в Крыму.
Севастопольцев и крымчан с праздником, в этот день 7 лет назад началось наше возвращение домой. И именно поэтому 23 февраля в Крыму праздную не только День Советской Армии, но и события 7-летней давности
Хотя есть у этого праздника горький привкус связанный с тем, что выступивший чуть позже Донбасс, до сих пор сражается за сделанный тогда выбор, прикладывая титанические усилия, чтобы добиться того, что нам тогда досталось относительно легко и почти бескровно.
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Крым НАШ.
ВВП молодец!
Он не Ваш,и не Наш,он их.)))