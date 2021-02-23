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Русская весна в Севастополе. Как это было

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Материал Сергея Кажанова к 7-летию Митинга Народной Воли и начала Русской Весны в Крыму.



Севастопольцев и крымчан с праздником, в этот день 7 лет назад началось наше возвращение домой. И именно поэтому 23 февраля в Крыму праздную не только День Советской Армии, но и события 7-летней давности
Хотя есть у этого праздника горький привкус связанный с тем, что выступивший чуть позже Донбасс, до сих пор сражается за сделанный тогда выбор, прикладывая титанические усилия, чтобы добиться того, что нам тогда досталось относительно легко и почти бескровно.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6577076.html
Метки: 2014, Видео, крым, крымская весна, Россия, русская весна, севастополь, Украина
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