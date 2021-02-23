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Окно на Запад закрывается. Что теперь спасёт элиту РФ? А. Бородай, А. Фефелов

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mSR9wcIZq6I
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