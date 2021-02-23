Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Да какая это элита?
Ну-у, обычные обыватели, которым американский Ютуб дал возможность распространять свои глупости в окружающее пространство. Однако и до них дошло, что без идеологии никуда. Теперь надо, чтобы дошло, что и без суверенитета тоже никуда. Ничо, скоро дойдёт…
Ну если даже ТЫ торгуешь суверенитетом то чем остальные хуже?
Там у них уклад особый,
Ты их в дверь, они в окно.
Зинка дремлет как ребенок, накрутившись в бигуди.
Прошкин сын пришёл к отцу
И попросил у Прохи
-Научи меня трындеть так чтоб жить не плохо
Забугорные деньги этой “элиты” спасёт, как всегда, наш бюджет…