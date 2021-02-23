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Немеркнущий героизм и День защитника Отечества – поздравление Путина

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Российский лидер поздравил сильную половину нашей страны с Днем защитником отечества. 

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Владимир Путин обратился с благодарственным словом к военнослужащим и ветеранам за достойное несение службы и исполнение долга перед своей страной. Особое внимание президент уделил подвигу ветеранов, отметив, что именно эти люди научили нас не сдаваться и побеждать. 

«Великое поколение!» - сказал Путин.

С этим не поспоришь, ведь именно они показали нам – потомкам, что такое истинный патриотизм и как можно любить свою страну. «Немеркнущий героизм» ветеранов подарил России крепкие традиции, прочность которых неизмерима. 

Народ, государство, армия и флот неразрывно связаны, считает президент.

Также Владимир Путин напомнил, что мир, в котором мы живем, требует от нас всегда быть начеку, а порой ставит перед такими сложными задачами, что нелегко выйти из положения с честью. Поэтому задача российского народа и защитников Отечества, в частности, уметь принимать решения и находить ответы на самые сложные вопросы, быть сильными, грамотными и эффективными. Расти, развиваться и быть верными своей стране! 

Метки: 23 февраля
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 16875 10117
    Maleos 39 мин. назад

      Ветераны Отечество защищали, а их внуки серые, трёхшестёрочные, Мирославы, Вячеславы, Сергеи64 и их единомышленники, разбежавшиеся по всему миру, поливают Отечество поносом и мечтают сменить “режым Путина”. Валки пазорные…

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