Российский лидер поздравил сильную половину нашей страны с Днем защитником отечества.

Владимир Путин обратился с благодарственным словом к военнослужащим и ветеранам за достойное несение службы и исполнение долга перед своей страной. Особое внимание президент уделил подвигу ветеранов, отметив, что именно эти люди научили нас не сдаваться и побеждать.

«Великое поколение!» - сказал Путин.

С этим не поспоришь, ведь именно они показали нам – потомкам, что такое истинный патриотизм и как можно любить свою страну. «Немеркнущий героизм» ветеранов подарил России крепкие традиции, прочность которых неизмерима.

Народ, государство, армия и флот неразрывно связаны, считает президент.

Также Владимир Путин напомнил, что мир, в котором мы живем, требует от нас всегда быть начеку, а порой ставит перед такими сложными задачами, что нелегко выйти из положения с честью. Поэтому задача российского народа и защитников Отечества, в частности, уметь принимать решения и находить ответы на самые сложные вопросы, быть сильными, грамотными и эффективными. Расти, развиваться и быть верными своей стране!