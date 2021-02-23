Лыжники
После переговоров, Путин и Лукашенко на камеру покатались на лыжах и снегоходах.
PS. Согласно первым заявлениям в рамках переговоров, РФ и Белоруссия в скором времени восстановят автомобильное сообщение.
Также Лукашенко заявил, что у Белоруссии осенью 2021-го года появится своя вакцина. До этого времени будут колоться российской, которую Лукашенко считает самой эффективной в мире.
По подписанию дорожных карт или каким-то новым кредитам для Лукашенко подробностей пока нет.
Поделиться:
Записи на схожие темы
Молодцы
Штирлиц увидел лыжников в фуфайках.
Фуфлыжники подумал Штирлиц.