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Лыжники

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После переговоров, Путин и Лукашенко на камеру покатались на лыжах и снегоходах.









PS. Согласно первым заявлениям в рамках переговоров, РФ и Белоруссия в скором времени восстановят автомобильное сообщение.
Также Лукашенко заявил, что у Белоруссии осенью 2021-го года появится своя вакцина. До этого времени будут колоться российской, которую Лукашенко считает самой эффективной в мире.
По подписанию дорожных карт или каким-то новым кредитам для Лукашенко подробностей пока нет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6574159.html
Метки: белоруссия, лукашенко, Путин, Россия, Сочи, фотографии
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