Обещанный еще в конце прошлого года материал по фантастическим фильмам, продолжающий пост про лучшие фантастические сериалы https://colonelcassad.livejournal.com/6165167.html.

Вводные:

1. Тут только фантастика – научная фантастика, космическая опера, постапокалипсис, киберпанк и т.д, с различными оговорками. Фэнтези вроде "Властелина Колец" или первых сезонов "Игры престолов", сюда не включал (может быть по ним тоже сделаю отдельный список).

2. Само собой, список сугубо субъективный и отражает мои личные впечатления по поводу того, что смотрел, что понравилось, что не понравилось или прошло мимо меня.

3. Так как фильмов очень много, то отбирал те, которые я бы вот прямо сейчас мог бы скачать и посмотреть, получив от просмотра ту или иную порцию удовольствия, позитивных эмоций или ностальгии.

4. Разумеется, есть много хороших фильмов, которые в этот список не попали по причине того, что они понравились во время просмотра, но второй раз желания их смотреть нет или же они просто не прошли проверку временем.

5. У вас могут быть свои предпочтения и вы можете в комментариях указывать свой список из топ-5-10-20 любимых фантастических фильмов, в том числе и тех, которые отсутствуют в моем списке.

6. Так как фильмы отбирал по памяти, то какие-то действительно хорошие фильмы действительно мог забыть. Это не топ расставленный по порядку – список наполнялся по мере того, как вспоминал представленные ленты.

7. Ниже, только проверенные фильмы разбитые на западную фантастика, советскую/российскую и азиатскую.

Поехали:

Западная фантастика

1.Матрица. Трилогия.

2.Район №9

3.Космическая Одиссея 2001

Сиквел очень слабенький получился.

4.Звездные войны (Империя наносит ответный удар, Месть ситхов, Изгой-один)

Последнюю трилогию от "Диснея" можно не смотреть.

5.Безумный Макc: Дорога ярости + Безумный Макс 1-2

Третью часть можно пропустить.

6.Черная дыра + Хроники Риддика

7.Нечто (+приквел 2011 года)

8.Темный город

9.Кодер

10.Начало

11.Звездные врата

12.Терминатор 1-2

Все что было дальше было в основном очень слабо. Слишком высоко была задрана планка.

13.Чужой + Чужие.

Также как и с "Терминатором". На 2-й части можно было бы закончить.

14.Бегущий по лезвию + Бегущий по лезвию 2049

15.Звездный десант

Продолжения лучше не смотреть.

16.Сквозь горизонт

17.Назад в будущее 1-2

Третья часть мне всегда казалась самой слабой.

18.Робокоп

Тут уже после первого фильма все пошло по наклонной. Продолжения были все ужасней и ужасней.

19.Джонни Мнемоник

20.Тринадцатый этаж

Также достойны упоминания:

21.Обитель зла

22.Дюна

23.Хищник

24.Пандорум

25.Мгла

26.Планета обезъян (1968)

27.Шоу Трумана

28.Область тьмы

30.Аватар

31.Бездна

32.Эквилибриум

33.Универсальный солдат

34.Апгрейд

35.Крикуны

36.Чужие среди нас

37.Кловерфилд 10

38.Прометей

39.Элизиум

40.Алита

41.28 дней спустя

42.Высотка

43.Железное небо

44.Близкие контакты третьей степени

45.Космические яйца

Советская фантастика.

Несмотря на то, что пол кол-ву фантастических фильмов СССР существенно отставал от США, на деле, было снято достаточно много отличных или просто хороших фантастических фильмов.

Так что даже по памяти, десятку удалось набрать достаточно легко и при желании, думаю список без труда можно расширить до 20.

1. Через тернии к звездам

2. Гостья из будущего

3. Кин-дза-дза

4. Гиперболоид инженера Гарина + Крах инженера Гарина

5. Письма мертвого человека

6. Иван Васильевич меняет профессию

7. Дознание пилота Пиркса

8. Заклятие долины змей

9. Остров ржавого генерала

10.Москва-Кассиопея + Отроки во вселенной

Достойны упоминания:

1. Планета бурь

2. Приключения Электроника

3. Капитан Немо

4. Молчание доктора Ивенса

5. Лиловый шар

6. Отель "У погибшего альпиниста"

7. Солярис (на вопросы "Где Сталкер?" сразу отвечу, мне он никогда особо не нравился)

Российская фантастика.

Тут ограничусь тройкой, ибо дальше выбор будет между в лучшем случае проходняком и фильмами, которые вызывают различные негативные эмоиции.

Пусть будет 3 штуки, которые находятся где-то на уровне "неплохо", а "Мы из будущего" еще и на уровне "полезно". В конечном итоге, может они и не настолько хороши с чисто художественной точки зрения, но для отечественного фантастического кино после 1991-го года каждый из них стал своеобразной вехой.

1. Мы из будущего

2. Хардкор

3. Ночной дозор

Азиатская фантастика.

Азиатская фантастика чем-то напоминает российскую. Снимают достаточно много, но в целом бестолково. Действительно цепляющих фантастических фильмов на деле не так много.

Можно было бы конечно напихать сюда различных японских экранизаций аниме и манги, но на деле в основном они достаточно средние (в стиле – посмотрел и забыл) и как правило уступают первоисточнику.

1. Сквозь снег

2. Королевская битва

3. Окча

4. Блуждающая земля

5. Жить или проиграть

Вот как-то так. Так что если хотите посмотреть фантастическое кино, но не смотрели что-то из списка выше, можете выбирать.

Про анимацию будет в отдельном завершающем материале, который выйдет быстрее, нежели часть про фильмы, там будет общий сводный список.

