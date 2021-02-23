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Кто и зачем убрал Столыпина? | Алексей Щербаков

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dKMOG2py930
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9 Комментариев » Оставить комментарий
  • 26803 4329
    Русофил три часа назад

      Брахман прикалывается))
      Ну ведь копия Владимир Толоконников сыгравший Шарикова…
      Что-то ежедневно НАМ подкидывают яркую морду лица.

    • 26803 4329
      Русофил три часа назад

        Столыпина заказала жена Николашки.

        • 18731 14215
          SergeevРусофил два часа назад

            Скорее через нее заказали, а может она и в стороне была. Но революционерам или тем кого они представляли он мешал конкретно. Вообще впечатление что убийство Столыпина отсрочило индустриализацию. Возможно агрохолдинги появились ещё бы при нем.

            • 26803 4329
              РусофилSergeev два часа назад

                Он мешал Англии.
                https://sv-scena.ru/Buki/Stolypin-1.33.html
                И про него лохторату рассказали глупые сказки.
                Включая и этого Гоблина.
                Всё не так.
                И Николай видимо ЗНАЛ что его убьют и не удивился.
                А Алиска даже публично обрадовалась

                • 18731 14215
                  SergeevРусофил два часа назад

                    Мешал и конкретно мешал, если бы то что он задумал удалось мир выглядел бы иначе. Но имеем то что имеем.

                    • 26803 4329
                      РусофилSergeev час назад

                        Он исполнитель.
                        То что он задумал не нравилось ЦАРИЦЕ.
                        Грохнули руками конрразведки которую ОНА СОЗДАЛА (и Нобели) и контролировала.
                        Ротмистр Лавров (интересно как связан с сегодняшним Лавровым)

              • 18731 14215
                Sergeev час назад

                  Так чей он план исполнял? Или задумал то что спасало Россию.

                  • 26803 4329
                    РусофилSergeev час назад

                      Ну кроме Николашки есть и другие Романовы.
                      Полно было аристократов и влиятельных людей которым была нужна Россия ПРОЦВЕТАЮЩАЯ.
                      Но все были НИЖЕ КОРОЛЕВЫ
                      Все проиграли.
                      Королева рулит не только в шахматах

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