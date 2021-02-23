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Брахман прикалывается))
Ну ведь копия Владимир Толоконников сыгравший Шарикова…
Что-то ежедневно НАМ подкидывают яркую морду лица.
Ну диктора можно было найти и не такого косноязычного.
Столыпина заказала жена Николашки.
Скорее через нее заказали, а может она и в стороне была. Но революционерам или тем кого они представляли он мешал конкретно. Вообще впечатление что убийство Столыпина отсрочило индустриализацию. Возможно агрохолдинги появились ещё бы при нем.
Он мешал Англии.
https://sv-scena.ru/Buki/Stolypin-1.33.html
И про него лохторату рассказали глупые сказки.
Включая и этого Гоблина.
Всё не так.
И Николай видимо ЗНАЛ что его убьют и не удивился.
А Алиска даже публично обрадовалась
Мешал и конкретно мешал, если бы то что он задумал удалось мир выглядел бы иначе. Но имеем то что имеем.
Он исполнитель.
То что он задумал не нравилось ЦАРИЦЕ.
Грохнули руками конрразведки которую ОНА СОЗДАЛА (и Нобели) и контролировала.
Ротмистр Лавров (интересно как связан с сегодняшним Лавровым)
Так чей он план исполнял? Или задумал то что спасало Россию.
Ну кроме Николашки есть и другие Романовы.
Полно было аристократов и влиятельных людей которым была нужна Россия ПРОЦВЕТАЮЩАЯ.
Но все были НИЖЕ КОРОЛЕВЫ
Все проиграли.
Королева рулит не только в шахматах