Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры,
и соприкоснуться с источником глубокой истины.
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:
Шо опять Сёмин?
Не много-ли?
Или он спонсор ЯП?
А ты не спонсор?
И скучно тебе и нудно,а сидишь тут сутками.)))
Не с утками.
Одна куриная мамка.
Уток нет.
А так-то да.
Скучаю.