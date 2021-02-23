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1912. Ленский расстрел 4 апреля

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01. 1912. Забастовка ленских рабочих. Собрание у Народного дома
01. 1912. Забастовка ленских рабочих. Собрание у Народного дома

02. 1912. Забастовка ленских рабочих. Шествие к прииску за час до расстрела. 4 апреля
02. 1912. Забастовка ленских рабочих. Шествие к прииску за час до расстрела. 4 апреля

03. 1912. Место расстрела. 4 апреля
03. 1912. Место расстрела. 4 апреля

04. 1912. Родственники и друзья у тел убитых рабочих. 4 апреля
04. 1912. Родственники и друзья у тел убитых рабочих. 4 апреля

05. 1912. Отъезд с Ленских приисков первой партии раненых и больных рабочих, жён и детей погибших рабочих после расстрела 4 апреля
05. 1912. Отъезд с Ленских приисков первой партии раненых и больных рабочих, жён и детей погибших рабочих после расстрела 4 апреля

06. 1912. Раненые рабочие в больнице Феодьевского прииска. 5 апреля
06. 1912. Раненые рабочие в больнице Феодьевского прииска. 5 апреля

07. 1912. Жертвы Ленского расстрела ( фото сделаны станционным мастером Громовских приисков, изъяты ротмистром Трещенковым, но были сохранены). 15 апреля
07. 1912. Жертвы Ленского расстрела ( фото сделаны станционным мастером Громовских приисков, изъяты ротмистром Трещенковым, но были сохранены).Надеждинский прииск. Морг Липаевской больницы не мог вместить трупы расстрелянных. 15 апреля

08. 1912. Жертвы Ленского расстрела. 15 апреля
08. 1912. Жертвы Ленского расстрела. 15 апреля

09. 1912. Свежие могилы расстрелянных рабочих на прииске Надеждинском, 16 апреля
09. 1912. Свежие могилы расстрелянных рабочих на прииске Надеждинском, 16 апреля

10. 1912. Свежие могилы на кладбище, где захоронены жертвы Ленского расстрела
10. 1912. Свежие могилы на кладбище, где захоронены жертвы Ленского расстрела

11. 1912. Родственники на могилах расстрелянных рабочих
11. 1912. Родственники на могилах расстрелянных рабочих

12. 1912. Группа женщин у могил расстрелянных рабочих
12. 1912. Группа женщин у могил расстрелянных рабочих

13. 1912. Юристы, приехавшие для расследования причин забастовки на Ленских приисках, и рабочие
13. 1912. Юристы, приехавшие для расследования причин забастовки на Ленских приисках, и рабочие

14. 1912. А.Керенский — глава комиссии, расследовавшей Ленские события
14. 1912. А.Керенский — глава комиссии, расследовавшей Ленские события

15. 1912. Иркутский губернатор Бантыш (первый слева в машине), во время Ленских событий
15. 1912. Иркутский губернатор Бантыш (первый слева в машине), во время Ленских событий

16. 1912. Рабочие-активисты забастовки на Ленских приисках и их адвокат А.Тющевский (сидит слева). 7 июля
16. 1912. Рабочие-активисты забастовки на Ленских приисках и их адвокат А.Тющевский (сидит слева). 7 июля

Бонус

17. 1912. Демонстрация протеста против Ленского расстрела. Санкт-Петербург. 15 апреля.
17. 1912. Демонстрация протеста против Ленского расстрела. Санкт-Петербург. 15 апреля

18. 1912. Демонстрация протеста против Ленского расстрела. Санкт-Петербург. 15 апреля
18. 1912. Демонстрация протеста против Ленского расстрела. Санкт-Петербург. 15 апреля

19. 1912. Демонстрация протеста на Невском проспекте. Санкт-Петербург. 15 апреля
19. 1912. Демонстрация протеста на Невском проспекте. Санкт-Петербург. 15 апреля

20. 1912.Демонстрация протеста на Невском проспекте. Санкт-Петербург. 15 апреля
20. 1912.Демонстрация протеста на Невском проспекте. Санкт-Петербург. 15 апреля

21. 1912. Разгон демонстрации протеста на Невском проспекте. Санкт-Петербург. 15 апреля.
21. 1912. Разгон демонстрации протеста на Невском проспекте. Санкт-Петербург. 15 апреля

22. 1912. Разгон демонстрации протеста на Невском проспекте. Санкт-Петербург. 15 апреля
“22. 1912. Разгон демонстрации протеста на Невском проспекте. Санкт-Петербург. 15 апреля
Источник: https://humus.livejournal.com/7618070.html
Метки: crime, иркутская губерния, история, Россия, Санкт-Петербург, фото
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 2197 1293
    Моль час назад

      Молодцы

    • 23 18
      евгений час назад

        Да это только один пример антинародной сущности того царского режима.
        Куда не кинь везде клин. К примеру сегодня День Советской Армии, пусть даже день защитника отечества, и где вы видите поздравления на сайтах? Всё вокруг прогнило.

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