1912. Ленский расстрел 4 апреля
01. 1912. Забастовка ленских рабочих. Собрание у Народного дома
02. 1912. Забастовка ленских рабочих. Шествие к прииску за час до расстрела. 4 апреля
03. 1912. Место расстрела. 4 апреля
04. 1912. Родственники и друзья у тел убитых рабочих. 4 апреля
05. 1912. Отъезд с Ленских приисков первой партии раненых и больных рабочих, жён и детей погибших рабочих после расстрела 4 апреля
06. 1912. Раненые рабочие в больнице Феодьевского прииска. 5 апреля
07. 1912. Жертвы Ленского расстрела ( фото сделаны станционным мастером Громовских приисков, изъяты ротмистром Трещенковым, но были сохранены).Надеждинский прииск. Морг Липаевской больницы не мог вместить трупы расстрелянных. 15 апреля
08. 1912. Жертвы Ленского расстрела. 15 апреля
09. 1912. Свежие могилы расстрелянных рабочих на прииске Надеждинском, 16 апреля
10. 1912. Свежие могилы на кладбище, где захоронены жертвы Ленского расстрела
11. 1912. Родственники на могилах расстрелянных рабочих
12. 1912. Группа женщин у могил расстрелянных рабочих
13. 1912. Юристы, приехавшие для расследования причин забастовки на Ленских приисках, и рабочие
14. 1912. А.Керенский — глава комиссии, расследовавшей Ленские события
15. 1912. Иркутский губернатор Бантыш (первый слева в машине), во время Ленских событий
16. 1912. Рабочие-активисты забастовки на Ленских приисках и их адвокат А.Тющевский (сидит слева). 7 июля
Бонус
17. 1912. Демонстрация протеста против Ленского расстрела. Санкт-Петербург. 15 апреля
18. 1912. Демонстрация протеста против Ленского расстрела. Санкт-Петербург. 15 апреля
19. 1912. Демонстрация протеста на Невском проспекте. Санкт-Петербург. 15 апреля
20. 1912.Демонстрация протеста на Невском проспекте. Санкт-Петербург. 15 апреля
21. 1912. Разгон демонстрации протеста на Невском проспекте. Санкт-Петербург. 15 апреля
“22. 1912. Разгон демонстрации протеста на Невском проспекте. Санкт-Петербург. 15 апреля
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Молодцы
Да это только один пример антинародной сущности того царского режима.
Куда не кинь везде клин. К примеру сегодня День Советской Армии, пусть даже день защитника отечества, и где вы видите поздравления на сайтах? Всё вокруг прогнило.