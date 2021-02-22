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О ядерных ударах по Рязанской земле

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Николай Михайлович Андреев опубликовал на сайте "Тартария-Инфо" свою большую статью, которая рекомендуется к внимательному изучению всем, кто интересуется реальной историей нашей Планеты.

Вступление для "затравки":

Думаю, мне следует прокомментировать два следующих видео на одну тему: Что скрывают в лесах Рязанской области? Нашли следы ядерной войны 19 века. (канал Разгадки истории); Ядерная война 19 века. Прямые факты: анализ грунта на Цезий-137 (канал Неофициальная История). А также статью на сайте tart-aria.info последнего автора — Цезий-137 в Рязанской земле. Чтобы закравшиеся в них частью ошибочные сведения не овладели полностью умами читателей и зрителей. Ну и внесу ещё кое-какую дополнительную информацию в общую копилку знаний по данной теме.

В начале 90-х годов, после развала вместе с Советским Союзом её геологической отрасли, мною (оставшимся не у дел геофизиком радиоактивщиком) была организована и аккредитована Лаборатория радиационного контроля ООО «РЭЛ МГРТ» (в одном из видео промелькнули кадры из неё с надписью от А.Кунгурова «Секретная лаборатория»). И затем более двух десятков лет был её бессменным руководителем и главным специалистом. За прошедшие годы в этой лаборатории был выполнен огромный объём самых различных радиационных исследований. В частности, при радиационно-экологических изысканиях участков застройки исследовался керн инженерно-геологических скважин на удельную активность природных гамма-излучающих радионуклидов (радий-228, торий-232 и калий-40). При этом дополнительно измеряется цезий-137, т.к. современная гамма-спектрометрия выполняется одновременно в четырёх энергетических окнах. И одно из этих окон на энергетической шкале выделено для пика цезия-137, т.к. он иногда вносит заметный вклад в активность проб исследуемого грунта или строительных материалов.

Ранее в своём блоге уже сделал комментарии (2017 г) к очень толковой статье на аналогичную тему Алексея Артемьева из Ижевска (Ядерные удары недавнего прошлого, 2014). Не раз также оставлял комментарии к видео по теме возможных ядерных войн в прошлом, где сообщал о значимых уровнях удельной активности цезия-137, замеченных мной в пробах грунта с глубин до нескольких метров, отобранных из керна инженерно-геологических скважин. И рекомендовал перепроверить такие факты по архивным данным других лабораторий.

Полный текст статьи тут:
https://www.tart-aria.info/o-jadernyh-udarah-po-rjazanskoj-zemle/

 
Источник: https://mylnikovdm.livejournal.com/382680.html
Метки: геология, наука, оккупация, подземные сооружения, реальная история, рязань, ядерная война
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