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Лукашенко в Сочи

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Лукашенко сегодня прилетел в Сочи на переговоры с Путиным. Обсуждаются вопросы экономической поддержки белорусской экономики и подписание новых дорожных карт по экономической интеграции РФ и Белоруссии, а также вопросы углубления военного сотрудничества на фоне осложнения международной обстановки. Как заявил сам Лукашенко, почти все дорожные карты готовы к подписанию (разумеется, кроме самых ключевых). Также Лукашенко поблагодарил за оказанную в прошлом году помощь, которая помогла ему остаться у власти. В Сочи Лукашенко летел уже после того, как было объявлено, что голоование за новую Конституцию пройдет в начале 2022-го года, этой ясности по срокам от него осенью добивался Кремль.
Повод для хорошего настроения у Лукашенко был, ситуация внутри страны относительно стабилизировалось, протесты сдулись (что признала сама Тихановская), ситуация с коронавирусом контролируемая.
Что ожидается – Россия будет традиционно давить на Лукашенко, чтобы тот скорее подписывал, Лукашенко уже традиционно будет петлять. С другой стороны, разрыв с Западом оставляет ему куда как меньше пространства для маневра, чем это было чуть более года назад в Сочи, когда договориться совсем не получилось.







Вечером, возможно, будет информация о том, договорились или нет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6573805.html
Метки: белоруссия, лукашенко, Путин, Россия, Сочи, фотографии
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Встреча на высоте: что обсудили в горах Путин и Лукашенко
9 Комментариев » Оставить комментарий
  • 6986 4902
    чужой час назад

      У нас тоже хорошая погода. Снег хрустит под ногами, тает, солнышко светит, на помойке собачка встречает.

      • 2416 2160
        Александрчужой час назад

          Весна. Весной щепка на щепку лезет, франак на светку. Природа пробуждается.

          • 6986 4902
            чужойАлександр 49 мин. назад

              Природа пробуждается каждый год, но жизнь не меняется.
              Редко кто сможет правильно высказать суть после ударов.
              Но именно в них и дружба и передача опыта.
              Люди стремящиеся оградить себя от этого по сути несчастные.
              им придется пройти тоже самое, и будут жалеть, что слушали и не услышали.
              Посмотрите беседу Павел-Марина. Очень яркий образец.

        • 26770 4296
          Русофил час назад

            Странно.
            Почему в горах?
            Или это Путин приехал на дачу к Лукашенке?

            • 16681 13839
              маринаРусофил 31 мин. назад

                А что Красная поляна больше не в Сочи? или снег весь там расстаял.Посмотри на идилию,нет предела лицемерию и опыта ,который все получает и получает АГЛ в течении 26 лет ,особенно перед получением денег и Путин всё молодеет и молодеет -все осунулись после зимы ,ковида ,бесперспективности .А он жених ,скоро и нам укажет Путь к благоденствию .Нет ,определенно ,теперь полетят самолеты в Крым,прикупили же новые Чергинец или все-таки роль посредника слаще??

                • 26770 4296
                  Русофилмарина 24 мин. назад

                    Вообще-то Путин ВСЕХ и всегда принимает на побережье в “санатории Русь” который немножечко круче чем хибара в Геленджике.
                    И снега на побережье нет.
                    А вот у Лукашенки дачка в Красной поляне.
                    Потому и пишу что может это на хуторе у Батьки встреча ))
                    И с чего Путин молодеет?
                    Я как-то не замечаю..
                    Очки и брови и будет Брежнев
                    https://www.youtube.com/watch?v=Mix74WFdJVQ&ab_channel=Sir.MorlakTV

              • 2197 1293
                Моль 47 мин. назад

                  Своим не надо помогать? Туве к примеру.

                  1
                  1
                • 6986 4902
                  чужой 36 мин. назад

                    Если Россия передала Белоруссии технологии на “спутник-V”, то это говорит о том, что никаким Хохлам уже говорить не о чем.

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