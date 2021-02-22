Лукашенко в Сочи
Лукашенко сегодня прилетел в Сочи на переговоры с Путиным. Обсуждаются вопросы экономической поддержки белорусской экономики и подписание новых дорожных карт по экономической интеграции РФ и Белоруссии, а также вопросы углубления военного сотрудничества на фоне осложнения международной обстановки. Как заявил сам Лукашенко, почти все дорожные карты готовы к подписанию (разумеется, кроме самых ключевых). Также Лукашенко поблагодарил за оказанную в прошлом году помощь, которая помогла ему остаться у власти. В Сочи Лукашенко летел уже после того, как было объявлено, что голоование за новую Конституцию пройдет в начале 2022-го года, этой ясности по срокам от него осенью добивался Кремль.
Повод для хорошего настроения у Лукашенко был, ситуация внутри страны относительно стабилизировалось, протесты сдулись (что признала сама Тихановская), ситуация с коронавирусом контролируемая.
Что ожидается – Россия будет традиционно давить на Лукашенко, чтобы тот скорее подписывал, Лукашенко уже традиционно будет петлять. С другой стороны, разрыв с Западом оставляет ему куда как меньше пространства для маневра, чем это было чуть более года назад в Сочи, когда договориться совсем не получилось.
Вечером, возможно, будет информация о том, договорились или нет.
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У нас тоже хорошая погода. Снег хрустит под ногами, тает, солнышко светит, на помойке собачка встречает.
Весна. Весной щепка на щепку лезет, франак на светку. Природа пробуждается.
Природа пробуждается каждый год, но жизнь не меняется.
Редко кто сможет правильно высказать суть после ударов.
Но именно в них и дружба и передача опыта.
Люди стремящиеся оградить себя от этого по сути несчастные.
им придется пройти тоже самое, и будут жалеть, что слушали и не услышали.
Посмотрите беседу Павел-Марина. Очень яркий образец.
Странно.
Почему в горах?
Или это Путин приехал на дачу к Лукашенке?
А что Красная поляна больше не в Сочи? или снег весь там расстаял.Посмотри на идилию,нет предела лицемерию и опыта ,который все получает и получает АГЛ в течении 26 лет ,особенно перед получением денег и Путин всё молодеет и молодеет -все осунулись после зимы ,ковида ,бесперспективности .А он жених ,скоро и нам укажет Путь к благоденствию .Нет ,определенно ,теперь полетят самолеты в Крым,прикупили же новые Чергинец или все-таки роль посредника слаще??
Вообще-то Путин ВСЕХ и всегда принимает на побережье в “санатории Русь” который немножечко круче чем хибара в Геленджике.
И снега на побережье нет.
А вот у Лукашенки дачка в Красной поляне.
Потому и пишу что может это на хуторе у Батьки встреча ))
И с чего Путин молодеет?
Я как-то не замечаю..
Очки и брови и будет Брежнев
https://www.youtube.com/watch?v=Mix74WFdJVQ&ab_channel=Sir.MorlakTV
Своим не надо помогать? Туве к примеру.
А что в Туве не так?
Шойгу снимают?
Чем ты ему хочешь помочь?
Если Россия передала Белоруссии технологии на “спутник-V”, то это говорит о том, что никаким Хохлам уже говорить не о чем.