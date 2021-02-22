Но нас интересуют не они, а идейные солдаты и офицеры в войне против России. По каким маркерам их определить? Первая ласточка, и первый серьезный идеологический бой в новом формате произошел вокруг стиха Семена Слепакова. Это был очень важный поступок, который нельзя недооценивать и сильнейший удар по врагу. Этот идеологический бой, был за умы условно патриотически настроенных либералов. Для идейных коллаборантов, очень важна иллюзия консенсуса для эффективного распространения пропаганды. Альтернативное мнение, особенно из якобы «своей» среды, открывает глаза на лицемерие и уводит от них часть последователей, которых может не хватить для «критической массы» и цепной реакции повального психоза. Так вот, те кто проявил максимально болезненную реакцию, как правило и есть идейный солдат. Второй, гораздо более серьезный и фундаментальный маркер – «манифест Богомолова». В этом тексте не упоминается ни гульфикфюрер ни даже протесты, в нем де-факто описывается контур войны за определенный образ будущего и стороны этой войны.

Новый 2021 год, начался с открытой войны (спецоперации) против России . На самом деле, подготовка этой спецоперации велась весь 2020 год, и вот, даже самым ярым скептикам, открылась грандиозная пьеса, кульминация которой ожидается на сентябрь этого года. В феврале произошел «водораздел», и определились, участники из числа наших граждан, в этой войне против России. Вполне возможно, многие публичные деятели еще не до конца понимают суть происходящих событий, и еще не определились со стороной. Также, вполне возможно, многие из наших сислибов еще не «вскрылись» и пока не демонстрируют свой выбор, но будут вести скрытую игру на стороне врага. Маркеров, определяющих сторону врага, начиная с начала года, было несколько, в основном они крутились вокруг зондеркоманды либеральных глобалистов из так называемой «фбк», и сопутствующих протестов из-за посадки их гульфикфюрера. Группа «фбк» это наконечник копья обширной инфраструктуры этой войны. Основная масса простых людей, выбравших сторону врага, сделала это по глупости, под влиянием пропаганды. Также по глупости и простоте душевной, выбрать сторону врага могли и не совсем простые люди, некие публичные персоны, лидеры мнений. Здесь нам надо понимать, что основная масса из числа заблудших вполне пригодна, и подлежит раскодированию и выходу из матрицы либеральной пропаганды.





Реакция на этот текст – бесценна! На нее отреагировали самые идейные мировоззренческие враги России. Казалось бы, на что обижаться, ведь в этом манифесте даже не упомянут их фюрер? Тем не менее реакция на безобидный текст была еще более болезненной, ведь была затронута одна из сторон этой войны – их сторона, их «родина» за которую они фанатично (надо отдать им должное) сражаются!



В отличие от наивных обывателей, они прекрасно понимают лицемерие своей повестки и пропаганды, они прекрасно знают, что ведут войну на уничтожение России, они знают, что предатели, не могут не знать!



Примером простого идейного солдата является парнишка из спецприемника, у которого по глупости, не выдержали нервы, и он на камеру журналиста выдал свое истинное нутро, проскандировав под запись: «славаукраине, боже благослави америку… раshка – говно». (Очень известный ролик в сети)



Точно такой же идеологии придерживаются все идейные «генералы», как правило журналисты, либеральные лидеры мнений. У них чуть больше мозгов не кричать об этом вслух, но в сердце таятся такие же лозунги.



Тут хочу сделать поправочку! Вполне возможно, даже те, кто соответствует этим двум индикаторам не до конца понимают, что участвуют в самой настоящей войне против своей же Родины, есть вероятность что они в пылу схватки просто углубляются в свои либеральные либо левацкие заблуждения.



Простые же идейные солдаты из числа обывателей, в частных разговорах позволяют себе признаться в том, о чем будут молчать публичные либералы. Всё они понимают, и для них как правило не секрет сотрудничество их лидеров с западными спецслужбами, они не видят в этом ничего плохого, и даже одобряют.



Они даже не видят ничего плохого в военной интервенции в Россию. Как правило это люди из либеральной инфраструктуры всевозможных неформальных соросятских движений: лгбт, секта свидетелей святой Гретты, сочувствующие западному БЛМ, и прочие политизированные неформалы. Это, так сказать, идеологический авангард.

Тем не менее, осознано или нет, но любой ставший в этой войне на сторону врага – участвует в войне против России. Будем надеяться, и прилагать усилия, к тому, чтобы как можно у большего количества людей открылись глаза на сам факт войны. С теми, кто принимает участие сознательно, особо ничего не поделаешь, с ними надо принимать другие (законные) методы борьбы.

Забавно! Прямо во время написания этих строк, некто Невзоров написал такие строки:

Гениально! Вот уж кто прекрасно понимает суть происходящего, вот кто действительно определился и прямо называет войну — войной. Невзорова точно нельзя отнести к несознательности и наивности, он прямой, искренний и идейный офицер этой войны против нас. Он честный враг.



Данный пост в телеграмме синхронно репостнули Венедиктов и Белковский. И если с Венидиктовым все понятно, он тоже очевидный враг, но не такой честный как Невзоров, то Белковский позиционирует себя как православный верующий, а это не вписывается в либеральную повесточку. Интересно, он-то осознает свое участие в войне и предательстве, и насколько все серьезно?

С антологией коллаборантов разобрались, но давайте разберемся с целями этой войны.

Логично предположить, что если есть факт спланированной атаки на Россию, то она делается не просто так, а в надежде на некий результат, который нам неплохо бы вычислить и смоделировать.



Объективности ради, мы не станем исключать благожелательности инициаторов атаки. Просто опишем, для полноты анализа, дружелюбный сценарий.



Предположим, что нам просто желают добра – конечной целью должно стать процветание и богатство русского народа, могущество России. «Западные партнеры» устали от коррупции в России и хотят прекратить вывоз «награбленного». И всем миром вместе с военной и бюрократической машиной Запада переживают за благополучие россиян. Возможно ли такое? Ну допустим… Посмеемся и пойдем дальше.

А теперь давайте просчитаем что ждет Россию в случае проигрыша войны.

Давайте подумаем, для чего Миру нужна либеральная Россия, какую миссию она будет нести в случае, если станет «нормальной страной»?



Во-первых, будет проведена новая приватизация, об этом либералы не раз заявляли. Госкапитализм для них — это враждебная идеология, а между тем госкапитализм для России — это фактически второй бюджет. Страна распоряжается не только бюджетными деньгами, но и деньгами своих корпораций, которые направляет на инвестиционные программы развития.



С момента национализации Юкоса, именно госкапитализм является главным инструментом и фактором роста. Без госкапитализма страна окунется в новые девяностые. И это будут только «цветочки».



Ягодки начнутся с экзистенциального вопроса: если Россия не несет никакой идеологической миссии, то зачем ей армия и ядерное оружие? Я и сам не знаю зачем! Условному Навальному с его скудным интеллектом передавать ядерную кнопку будет безумием.



Далее последует разоружение. Следующим возникнет вопрос, а на каком основании мусульманские республики Северного Кавказа живут в составе либеральной России, наплевавшую на всю свою историю? Согласитесь, в этом нет особого смысла!



Далее, после отделения Северного Кавказа, последуют попытки отделения республик Поволжья, с ними будет сложнее из-за неоднородного национального состава, а это отличный повод для настоящей горячей войны.



Далее будет более глобальное расчленение, с отделением Дальнего Востока и Сибири.



Ни о каком технологическом развитии не может быть и речи. В итоге русских опустят до уровня Африки, только холодной. Достоверность такого сценария для либеральной России равна 100%.

Думаете об этом сценарии не знают те, кто на него работают??? Ха! Наиболее упоротые адепты либеральной России все прекрасно понимают и мечтают об этом. В этом легко убедиться.



Так, например, большинство современных «украинских националистов» это русские либералы переодетые в вышиванки и запрограмированные на идеологию «антироссия». Настоящих бaндepовцев с Западной Украины крайне мало, и даже среди них нет таких упоротых как русскоязычные неофиты. Так вот, все что на языке у русских необaндepовцев, а именно расчленение России – в уме у московских либералов.

Как я уже писал, Невзоров это честный враг, и этой частностью можно воспользоваться. В своем словоблудии против Жириновского, он проговорился о том, что ожидает Россию, и о чем фанатично мечтает сам, после того как «режим откинет копыта».



Он-то, как никто, понимает, что Россия держится на существующей политической системе:



«Режим рано или поздно, конечно, откинет копыта, и что останется огромное количество людей… Возможно, будет разруха, возможно, ее не будет, но, так или иначе, откроется снова с поправкой на ковид мир, и всем этим сегодняшним детям будет возможность искать и получать работу во всем мире – в Америке, Европе, Китае – и все они к этому моменту придут абсолютными неучами.



Потому что этот язык сейчас является обязательным условием жизни. Они будут, в общем, опущенными и обреченными только мыть сортиры и чистить обувь где-нибудь на улице.

То есть это важнейшая история – язык, – ради которой стоило бы отменить любые литературы к чертовой матери, любые истории, любые физкультуры. Вот это самое главное, чему могла бы научить школа, сейчас, по сути дела, на официальном уровне отменено. Это такой спасательный круг – языки, и этот спасательный круг разодран выкинут» …



И пусть вас не смущает допущение из вежливости о том, что «возможно, разрухи не будет», он-то знает, что разруха непременно будет, и весь последующий текст это подтверждает.

Они с религиозным фанатизмом мечтают об этом и ведут народ на заклание. Все очень и очень серьезно, это не шуточки.



Хочу напомнить, что на Донбассе живут такие же русские, как и в Воронеже, Курске, Омске или Ростове. Это русские, которые остались за границами государства – и их УЖЕ убивают!



Если акторы начали действовать, значит у них есть конечная цель – а цель у врагов – именно такой сценарий как я описал, другого не может быть, даже исходя из элементарной логики. Об этом мы должны помнить и защищать свою Родину.

Александр Руссов



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