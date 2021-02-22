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Безопасность в интернете. Наталья Касперская — о соцсетях, сборе данных и «цифровой гигиене»

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Источник: doc.rt.com

Политика активно осваивает онлайн-пространство. Однако наряду с возможностью познакомить других с собственными взглядами интернет точно так же позволяет предпринять и незаконные действия, как, например, произошло в конце января в российском сегменте соцсети TikTok. Своё мнение об этом высказала в эксклюзивном интервью RT Наталья Касперская, президент группы компаний InfoWatch и председатель правления АРПП «Отечественный софт». По её словам, в случае с TikTok для призывов к участию в несанкционированных митингах была использована новая технология. Эксперт рассказала, в чём её суть, объяснила, почему не удаётся через штрафы повлиять на большинство представленных в России соцсетей, и что в этой связи можно предпринять. Также она дала рекомендации по мерам безопасности в интернете.

 
Источник: https://nstarikov.ru/bezopasnost-v-internete-natalja-kasperskaja-o-socsetjah-sbore-dannyh-i-cifrovoj-gigiene-124615
Метки: чит.клуб
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