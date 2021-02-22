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Армения заинтересована в расширении российской базы в Гюмри

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МО Армении о перспективах 102-й российской военной базы в Гюмри.

«Вопрос расширения и усиления российской военной базы на территории Республики Армения всегда стоял на повестке дня, и армянская сторона всегда была в этом заинтересована уже по той простой причине, что база в полном составе входит в Объединённую группировку войск (сил) вооружённых сил Армении и России, и, стало быть, расширение возможностей базы автоматически влечёт за собой наращивание потенциала совместной группировки, действующей на двусторонней основе в Кавказском регионе коллективной безопасности», — сказал министр в интервью РИА Новости.
Арутюнян подчеркнул, что руководством Минобороны России учтены «существующие военно-политические реалии» в регионе, сделаны правильные шаги по пути усиления и перевооружения базы.
Он также выразил уверенность в том, что этот процесс «будет носить долгосрочный характер».

https://russian.rt.com/ussr/news/835196-armeniya-gyumri-baza – цинк

Проигранная армянами война не только привела к появлению российского военного контингента в Карабахе, но и к подобному желанию МО Армении долгосрочного расширения военного присутствия РФ на территории самой Армении. Ходившие после последнего майдана в Ереване, который привел к власти Пашиняна, разговоры о необходимости вывода российской базы, нынче совсем не актуальны. Опытным путем выяснилось, что кроме России никто армян защищать почему-то не спешил, заграница не помогла. Ввиду этого ценность 102-й баз для защиты самой Армении была осознана и как и важность долгосрочного значения этой помощи.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6573379.html
Метки: армения, гюмри, кавказ, карабах, Россия
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