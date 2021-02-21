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“О памятнике Ф.Э.Дзержинскому”. Е.Ю.Спицын на канале ТВЦ в программе “Постскриптум. (20.02.2021)

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zqN12tb2y8U
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 37526 32892
    Вячеслав 42 мин. назад

      Сдулся Спицын… Или не знает чего-то… Раз выносят на обсуждение кого установить – Невского или Дзержинского, и это носит лишь рекомендательный характер, то сразу дали понять, что чекиста установят… Но когда-нибудь настанет время, когда там установят памятник нашему светлому князю СВЕТОСЛАВУ – победителю хазарского каганата!

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