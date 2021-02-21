Главная » Невероятное в мире, Политика, Творчество

Где сегодня белорусская революция?

160 0

Хуанита Тихановская на связи:

Где сегодня революция?

Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих – у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли. Я знаю, что белорусы устали, боятся. Но сегодня мы строим структуры для завтрашней борьбы. Мы работаем над тем, чтобы связать различные оппозиционные инициативы, которые возникли повсюду: врачей, учителей, полицейских … Наша стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, подвергать режим постоянному давлению до тех пор, пока люди не будут готовы выйти на улицы. снова, возможно, весной.

<…>
Вы начали эту революцию, думая, что через полгода все закончится. Но, скорее всего, это продлится несколько лет.

Да, возврат к демократии займет больше времени, чем ожидалось. В Беларуси люди хотят увидеть свет в конце туннеля, подумать о том дне, когда, наконец, все будет хорошо. И поскольку они рассчитывали на быстрое решение, они теперь ждут фантастического плана, мессию, который скажет им: «Завтра мы выйдем на улицу, а послезавтра Лукашенко уйдет». Но такого плана нет, никто не может предсказать, что будет. Я думаю, что пришло время поразмышлять с людьми о видении будущего. Может быть, люди думают, что когда мы выиграем, все будет в порядке. На самом деле мы переживаем очень тяжелое время. Мы уже работаем над этим, но нам нужно поговорить с людьми – они проснулись, что-то в их сознании изменилось, они больше никогда не будут рабами режима.

https://www.letemps.ch/monde/svetlana-tikhanovskaia-loukachenko-ne-laissera-derriere-lui-ruines – цинк


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6570758.html
Метки: белоруссия, Митинги, протесты, тихановская, цветные сценарии, юмор
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Революция тупых: всё дальше от искомого
Бэкграунд, выпуск-243 за 4 февраля 2012
Новости Украины — сегодня 26 ноября 2014
Белорусские националисты — бездумный таран западных сил и/или лучшие друзья Лукашенко? (2)
Демократия убивает тысячи людей
Конец белорусского социализма
Новости Украины — сегодня 11 февраля 2015
Как разворовали деньги белорусской оппозиции

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru