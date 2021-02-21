Хуанита Тихановская на связи:

Где сегодня революция?

Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих – у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли. Я знаю, что белорусы устали, боятся. Но сегодня мы строим структуры для завтрашней борьбы. Мы работаем над тем, чтобы связать различные оппозиционные инициативы, которые возникли повсюду: врачей, учителей, полицейских … Наша стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, подвергать режим постоянному давлению до тех пор, пока люди не будут готовы выйти на улицы. снова, возможно, весной.



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Вы начали эту революцию, думая, что через полгода все закончится. Но, скорее всего, это продлится несколько лет.

Да, возврат к демократии займет больше времени, чем ожидалось. В Беларуси люди хотят увидеть свет в конце туннеля, подумать о том дне, когда, наконец, все будет хорошо. И поскольку они рассчитывали на быстрое решение, они теперь ждут фантастического плана, мессию, который скажет им: «Завтра мы выйдем на улицу, а послезавтра Лукашенко уйдет». Но такого плана нет, никто не может предсказать, что будет. Я думаю, что пришло время поразмышлять с людьми о видении будущего. Может быть, люди думают, что когда мы выиграем, все будет в порядке. На самом деле мы переживаем очень тяжелое время. Мы уже работаем над этим, но нам нужно поговорить с людьми – они проснулись, что-то в их сознании изменилось, они больше никогда не будут рабами режима.

https://www.letemps.ch/monde/svetlana-tikhanovskaia-loukachenko-ne-laissera-derriere-lui-ruines – цинк



