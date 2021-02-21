За неимением производственных мощностей ОСК отказалась от модернизации крейсера

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Лазарев» проекта 1144 «Орлан» приговорен к утилизации, о чем черным по белому записано на портале госзакупок. Это событие можно назвать черным днем в истории ВМФ России.

Крейсер придет на утилизацию на 30-й судоремонтный завод, расположенный в поселке Дунай Приморского края. На разделочный стапель он будет установлен в конце августа этого года. Контракт на утилизацию корабля с 30-м СРЗ заключила корпорация «Росатом». Стоимость работ, которые должны завершиться к 30 ноября 2025 года, оценивается в 5 млрд. рублей.

Решение об утилизации флагмана Тихоокеанского флота было принято, несмотря на то, что минувшей весной активно обсуждался вопрос о его капитальном ремонте и последующей модернизации. Как это произошло с его собратом по проекту — крейсером «Адмирал Нахимов», который направлен на послемодернизационные испытания.

Теперь флагманом на Тихоокеанском флоте станет ракетный крейсер «Варяг» проекта 1164 «Атлант», который существенно проигрывает «Лазареву» по «весовой категории». Собственно, и сумма водоизмещений всех кораблей первого ранга ТОФ лишь в два раза больше водоизмещения утилизируемого гиганта.

ТАРК проекта 1144 «Орлан» стали самыми крупными неавианесущими кораблями, построенными в мире после Второй мировой войны.

Полное водоизмещение — 25 800 тонн. Длина — 250 м, ширина — 28,5 м, высота 59 м, осадка — 10,3 м. В энергетическую установку входят 2 ядерных реактора по 150 МВт и два вспомогательных котла. 2 турбины по 70 тыс. л.с. Энергоснабжение обеспечивают 4 электростанции по 18 МВт. Полная скорость хода — 32 узла. Дальность плавания не ограничена. Автономность по запасам — 60 суток. Экипаж — 744 человека.

В 70-е-90-е годы на Балтийском заводе в Ленинграде были построены 4 крейсера — «Адмирал Ушаков» (1980, СФ), «Адмирал Лазарев» (1984, ТОФ), «Адмирал Нахимов» (1988, СФ), «Петр Великий» (1998, СФ).

«Адмирал Ушаков» ожидает утилизацию с 1999 года. «Адмирал Нахимов» прошел модернизацию. «Петр Великий» заступает на его место на Севмаш для ремонта и модернизации.

Вот прямо сейчас, на наших глазах, решилась судьба «Адмирала Лазарева». А между тем он мог бы стать прекрасным кораблем, не имеющим ограничений по мореходности и дальности хода. И обладающим громадными ударными возможностями, которые можно использовать как против кораблей противника любого ранга, так и против важнейших береговых целей. То есть после модернизации он стал бы таким же, как и обновленный «Адмирал Нахимов».

Так чем же объясняется решение по утилизации крейсера? Об этом высказался источник «Интерфакса» в оборонной промышленности. Прежде всего «древностью» корабля, не выходившего в море с 1995 года, его значительной изношенностью. Однако это лукавство. Даже в США, где корабли строятся с высочайшей скоростью, особо не разбрасываются ветеранами. Например, до сих пор эксплуатируются крейсера типа «Тикондерога», вступившие в строй в середине 80-х годов.

В подводном флоте еще более «вопиющая» ситуация — пара многоцелевых подводных лодок типа «Лос-Анджелес» пришла в ВМС в начале 80-х годов. Но все это «маломерки» в сравнении с «Адмиралом Лазаревым». Ему под стать авианосец «Нимиц» 1975 «года рождения».

Источник «Интерфакса» заявил: зачем нам латать старье, когда мы начали серийно строить фрегаты океанской зоны?

Речь идет о фрегатах проекта 22350 «Адмирал Горшков». И тут тоже лукавство. Поскольку после обеспечения фрегатами Северного флота очередь до Тихоокеанского дойдет нескоро. Долгожданный корабль поступит на ТОФ в 2025 году. Но это по плану. Однако о временах, когда что-то сдается и принимается по плану, мы уже давно забыли. Потом для ТОФ построят еще пару кораблей. Третий, по всей видимости, будет получен в самом конце десятилетия.

Но за это время можно будет дважды отремонтировать и модернизировать «Адмирала Лазарева».

При этом следует учитывать, что по ударным возможностям модернизированный «Орлан» эквивалентен двум с половиной фрегатам проекта 22350. Арифметика тут простая. На «Орлане» размещаются 80 ячеек вертикального пуска, в которые можно заряжать крылатые ракеты «Оникс», «Калибр», «Циркон», на фрегате — 32 ячейки с теми же ракетами.

Дальше идет еще более убийственная арифметика. Из 12-и фрегатов проекта 22350, которые должны у нас иметься в конечном итоге, три идут на СФ, шесть — на ЧФ, и лишь три передаются ТОФ. То есть если мы восстановим «Адмирала Лазарева», у нас, по сути, по ударной мощи будут два «Лазарева», поскольку три фрегата примерно равны модернизированному «Орлану». Или же шесть фрегатов проекта 22350.

Если не восстановим, то ударная мощь современных кораблей океанской зоны ТОФ ополовинется. Потому что все прочие тихоокеанские корабли первого ранга считать современными никак нельзя — они не намного моложе «Лазарева».

Вот что мы имеем на ТОФ на нынешний день: крейсер «Варяг» (1989), Эскадренные миноносцы «Бурный» (1988) и «Быстрый» (1989), большие противолодочные корабли «Маршал Шапошников» (1986), «Адмирал Трибуц» (1986), «Адмирал Виноградов» (1988), «Адмирал Пантелеев» (1992).

И еще немного арифметики, точнее — бухгалтерии. Стоимость постройки одного фрегата составляет порядка 35 млрд. рублей. Три обойдутся в 105 млрд. Модернизация «Адмирала Нахимова» стоила порядка 60−70 млрд. То есть нагрузка на военный бюджет в случае обновления крейсера должна получиться меньше, чем при построении кораблей той же самой ударной мощи.

Но тут есть один момент, который, несомненно, известен источнику «Интерфакса». Но о котором он умалчивает, поскольку из ОПК, и, в частности, из Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Дело в том, что «Адмирала Лазарева» негде ремонтировать и модернизировать.

ОСК довела отрасль до такой ручки, что на западе страны негде модернизировать авианосец «Адмирал Кузнецов», на востоке — ТАРК «Адмирал Лазарев». Нет у корпорации таких мощностей на судостроительных и судоремонтных заводах, на которых можно было бы производить даже плановое обслуживание гигантских кораблей, длина которых приближается к тремстам метрам.

К счастью, на Дальнем Востоке есть завод «Звезда», но он обслуживает только атомные подводные лодки. И вклиниться на 4−5 лет с ТАРК никак нельзя.

Был плавучий док ПД-41 подходящих размеров, но он был списан в прошлом десятилетии в связи с полной изношенностью.

А между тем рядом с заводом «Звезда» за 7 лет, с 2009 года по 2016 год, нефтегазовыми компаниями для своих нужд был построен Судостроительный комплекс «Звезда», его первая очередь, где вполне можно было бы модернизировать ТАРК. Поскольку здесь уже построили и передали заказчику танкер класса «Афрамакс» «Владимир Мономах» с такими же габаритами как и у «Адмирала Лазарева». Но никто туда крейсер не впустит.

ОСК была основана за два года до начала строительства СК «Звезда». И можно было бы как то выправить ситуацию с отсутствием мощностей по обслуживанию и строительству крупных кораблей, как-то скомпенсировать потерю завода в Николаеве, где когда-то строились авианосцы. А то сложилась парадоксальная ситуация: питерские КБ штампуют проекты авианосцев и УДК, но строить их негде.