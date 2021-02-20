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Протесты против Пашиняна в Ереване. 22.02.2021

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В Ереване, несмотря на плохую погоду, оппозиция продолжает митинги с требованием отставки Пашиняна, который несмотря на все проделанное, не хочет так просто уходить.
Численность протестов на текущем этапе такова, что с одной стороны они действительно создают картинку массовой поддержки оппозиции, но с другой стороны, эта массовость недостаточна, что демонстрирует недоверие значительной части общества к оппозиции, чем собственно и пользуется сейчас Пашинян, играя по принципу "эти еще хуже чем я".


Трансляция из Еревана.


Трансляция из Еревана.















Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6568896.html
Метки: армения, Видео, ереван, кавказ, карабах, пашинян, протесты, фотографии
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