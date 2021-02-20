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Первое, что увидели американцы на Марсе

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Постметасамоирония.

Тем не менее, хотелось бы увидеть российский аппарат на Марсе. Можно с Рогозиным, можно без.
Как уточнили вчера, совместный проект РФ и ЕС по отправке миссии "Экзомарс" на Марс стартует в 2022-м году.
Вот там и будет повод сравнить с американскими и китайскими достижениями, а также остро пошутить.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6568157.html
Метки: космос, марс, рогозин, США, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 26702 4272
    Русофил три минуты назад

      Вот не хочется видеть на Марсе ничего российского.
      Вот совсем.
      Хочется видеть РОССИЙСКОЕ в Японии,Европе Америке.
      Машины,одежду,обувь,музыку,фильмы.
      А если НЕТ НИЧЕГО СВОЕГО…
      То надо про Марс забыть и ДЕЛОМ заняться.

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