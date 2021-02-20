Первое, что увидели американцы на Марсе
Постметасамоирония.
Тем не менее, хотелось бы увидеть российский аппарат на Марсе. Можно с Рогозиным, можно без.
Как уточнили вчера, совместный проект РФ и ЕС по отправке миссии "Экзомарс" на Марс стартует в 2022-м году.
Вот там и будет повод сравнить с американскими и китайскими достижениями, а также остро пошутить.
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Вот не хочется видеть на Марсе ничего российского.
Вот совсем.
Хочется видеть РОССИЙСКОЕ в Японии,Европе Америке.
Машины,одежду,обувь,музыку,фильмы.
А если НЕТ НИЧЕГО СВОЕГО…
То надо про Марс забыть и ДЕЛОМ заняться.