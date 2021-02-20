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Не рассказывайте им, что вы – единственный разумный вид на планете

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То, что в мире животных действует закон природы под именем „этика” – факт научно доказанный. А вот интеллектуальные способности самых разных животных, от обезьян до птиц и головоногих моллюсков продолжают поражать и сегодня. К сожалению, об этом очень мало говорят.

Что где-то даже объяснимо: цивилизации трупоедов непросто самой себе признаться, что поедает она почти что себе подобных. Тех, кто способен на настоящее интеллектуальное творчество.

И ладно бы, если б ЖКТ человека не был приспособлен для переваривания вегетарианской или просто безмясной пищи. Просто кому-то очень надо, чтобы мы становились пожирателями трупов. И культура именно в этом смысле и развивается.

Ведь если внимательно понаблюдать за маленькими детьми, то подавляющее большинство поначалу отворачивается от мяса или колбасы. Просто малыши, пока они не сильно подвержены влиянию современной культуры, ещё неосознанно сохраняют свою нравственную чистоту.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5446267.html
Метки: Культура, нравственность, планета, природа, разум, цивилизация, человек, Этика
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