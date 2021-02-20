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Люди-Великаны и Гиганты

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Из аннотации.
„Для того чтобы понять, насколько много информации о Гигантах сохранилось в легендах разных народов, приведем самые известные описания людей-великанов из Мифов прошлого:
Титаны, гекатонхейры, гиганты, циклопы, Нефилим (исполины), Асилки, Волоты, Фоморы, Турсы, Большой Тылль (эст. Suur Tõll), Торк Ангех (арм. Տորք Անգեղ), Тепегёз (тур. Tepegöz), Куйва, Гундыры, Обитатели Бробдингнега во второй части романа Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера», Уаиги и т.д.

Также по всему миру сохранилось множество материальных свидетельств которые доказывают существования Гигантов еще в недавнем прошлом, это и кости Гигантских людей, их личные вещи гигантского размера, и изображения самих Гигантов в произведениях и картинах недавнего прошлого.”




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5447370.html
Метки: археология, загадки, максименков, человек
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