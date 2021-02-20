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КГБ против СССР

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Манипуляции сознанием

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Lu2BdHzWLrU
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 6970 4890
    чужой час назад

      Мы тоже с женой на диване. Очень удобно кто против кого.

    • 37500 32866
      Вячеслав час назад

        Против того СССР были против не только в КГБ…

      • 2863 2407
        Андрей Попов час назад

          КГБ была самая законспирированная и самая корумпированная организация в СССР, потому и захватили власть в РФ. В сми и кино создался только положительный имидж.

        • 26712 4270
          Русофил 53 мин. назад

            Два ПРЕДАТЕЛЯ предавшие СССР и уютно пристроившиеся в буржуинии рассуждают.
            А о чем могут поговорить два предателя?
            Ну конечно о предательстве ))
            Теперь у них КГБ виновато….
            Конечно виновато но к стенке надо ИХ ставить.
            Серый третьим

          • 14425 12943
            Руса 51 мин. назад

              Предательство элиты, в том числе функционеров в ЦК КПСС,
              привело к развалу СССР.

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