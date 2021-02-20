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Мы тоже с женой на диване. Очень удобно кто против кого.
Против того СССР были против не только в КГБ…
КГБ была самая законспирированная и самая корумпированная организация в СССР, потому и захватили власть в РФ. В сми и кино создался только положительный имидж.
Два ПРЕДАТЕЛЯ предавшие СССР и уютно пристроившиеся в буржуинии рассуждают.
А о чем могут поговорить два предателя?
Ну конечно о предательстве ))
Теперь у них КГБ виновато….
Конечно виновато но к стенке надо ИХ ставить.
Серый третьим
Предательство элиты, в том числе функционеров в ЦК КПСС,
привело к развалу СССР.