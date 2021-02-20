

Европа, ничего необычного.

Сегодня Евросоюз – это мощное экономическое и политическое объединение.

И этому ресурсу для поддержания и развития экономики и уровня жизни нужна энергия. Много энергии.

Локомотивом экономического процветания Европы является Германия, политики которой сильно озабочены глобальным потеплением на планете, поэтому выстраивают свою экономику на безуглеродных источниках энергии.



Энергетический переход Германии на альтернативные источники электроэнергии длится уже более 20 лет, и по планам продлится ещё 30 лет.

В 2020 году установленные мощности только одних ветроэнергетических станций достигли уровня совокупной мощности электропотребления всей страны. Однако, чтобы закрыть сегодняшние потребности Германии в электроэнергии, ветряков нужно в 4 раза больше, так как их коэффициент использования установочной мощности (КИУМ) составляет, в среднем, 25%.

То есть ветрогенератор за год работы вырабатывает всего 25% от потенциально заложенных в него возможностей, и повышение КИУМ практически невозможно.

Но, как часто это бывает, хочется одного, а получаешь совсем другое. Так и тут: «глобальное потепление» начало оборачиваться глобальным похолоданием для всей Европы. В особенности сильно это влияет на Германию – лидера по использованию энергии Ветра и Солнца.



Подобные пейзажи, как выяснилось, часто раздражают российских путешественников…

В начале 2020 года Германия согласовала вывод угольных ТЭЦ из энергобаланса страны до 2038 года. Вместо использования каменного угля Германия рассматривает увеличение закупок газа и увеличение доли альтернативной энергетики до 65% (Ветро-солнечная электрогенерация).

Однако 2021 год решил не скупиться на сюрпризы и внёс свои коррективы в планы Германии, Европы и всего остального мира.

К холодной зиме 2021 года оказалась не готова одна из самых развитых стран мира – Япония. Так, снижение средней температуры воздуха в крупных городах Японии с +7,6 до +4,4 градуса по Цельсия вызвало энергетический коллапс, самый крупный за последние 30 лет.

Японии попросту не хватало электроэнергии, и ситуация была настолько серьёзной, что власти Японии призвали население сократить потребление электроэнергии, а в северных префектурах вообще более 5,5 миллионов семей остались без электричества (подробнее можно почитать тут).

И это несмотря на то, что к 2020 году в строй вернулись 39 из 54 атомных реакторов, остановленных после аварии на АЭС "Фукусима-1", остальные АЭС были замещены газовой генерацией, преимущественно на СПГ.



График стоимости СПГ. Некоторые особо жадные трейдеры, видя, что творится в Японии, выставляли предложения на поставку СПГ по цене в 1200-1300 долларов США за 1000 кубометров газа.



Газовоз — это специализированное судно для перевозки сжиженного природного газа.

Холодная зима и ситуация с СПГ оставили Германию один на один со своей энергетической безопасностью. Конечно, в Германию по трубопроводу «Северный поток» непрерывно идёт газ, и он не зависит от ситуации в мире, поэтому стабилен и дёшев. Но для недопущения подобных японской проблем количества этого газа Германии недостаточно .

В свою очередь, январь 2021 года стал рекордным по объёмам экспорта Российского газа за всё историю "Газпрома". Экспортировалось более 19,4 млрд куб. м газа – это физический предел пропускной способности европейских газопроводов. Больший объём российского газа в январе понадобился буквально всем: Германии (рост на 32,4%), Италии (рост на 221,5%), Турции (рост на 20,8%), Франции (рост на 77,3%), Нидерландам (рост на 21,2%) и Польше (рост на 89,9%).

Но даже этого оказалось мало…

Строительство "Северного потока-2" постоянно торпедируется США и их сателлитами – странами Прибалтики, а политическая зависимость Германии от США всё еще велика.

В конце января 2021 года погода и не думала сдавать обороты и продолжила замораживать альтернативою энергетику Германии.

Миллионы солнечных панелей покрылись льдом и снегом. А 30 тысяч ветротурбин практически в одночасье перестали вырабатывать электроэнергию и работали только на самообеспечение, подогревая внутренние механизмы для предотвращения обледенения агрегатов.



Если вовремя не убрать лёд с лопастей, то турбина может выйти из строя из-за чрезмерных нагрузок, либо это может привести к промерзанию и выводу из строя важных агрегатов ВЭС

Большинство турбин и вовсе прекратили работу, и подогрев их агрегатов шёл из общей сети.

Итогом "эффективности" альтернативной энергетики в феврале стал выход генерации электроэнергии угольными станциями Германии на 100% мощности, что оставило Берлин без резервов энергии.

В связи с этими событиями, немецкое общественное вещание RBB (Берлин-Бранденбург), выпустило в телеэфир доклад, освещающий приближающийся энергетический коллапс Германии.

В докладе чёрном по белому признаётся, что вся электроэнергия “в настоящее время поступает в основном из угля, а электростанции в Лаузице” сейчас “работают на полную мощность”.

Русскому человеку трудно представить то, какую истерию вызвал этот доклад у экоактивистов, поэтому все материалы были отправлены в архив на следующий же день. Но, к счастью, в Германии всё большую популярность набирает движение против ветрогенерации из-за самых высоких цен на электроэнергию в мире.

Активисты сохранили репортаж, и теперь этот выпуск могут лицезреть все.



Отрывок из того самого "удалённого" экоактивистами репортажа, содержащего "Отчёт о текущем энергоснабжении зимой: обеспеченная производительность ветра + солнца = 0"

Так как ситуация с СПГ складывалась не в пользу Германии, а мощности существующих трубопроводов спрос уже не удовлетворяли, то единственным выходом была закупка «экологически чистым» углём.

В разгар локдаунов цены на уголь были предельно низкими, однако сегодня не только Германия замерзает.

Из-за высокого спроса на уголь цены за тонну подскочили с 40 долларов до 70. Стоимость австралийского угля и вовсе улетела за отметку в 80 долларов.

Вот оно, крайне грязное и не экологическое топливо 21 века, от которого всех хотят отказаться. Только вот цена и объёмы использования угля растут. Причём, как только случается любое форс-мажорное обстоятельство, альтернативная энергетика и в Японии, и в Германии – вся разом садится в лужу. А на выручку приходит древний, как мамонт, источник энергии – каменный уголь.

В Японии хоть АЭС реанимируют, в отличие от Германии. Ситуация усугубляется ещё электромобилями, которые из-за банальной нехватки электричества способны просто остановить логистику в стране, а это уже приведёт к кризису национального масштаба.

И тут, как всегда, Россия пришла на выручку Германии. Причём всё настолько хорошо совпало для Российских поставщиков угля, что именно в это холодное для Европы время они готовились перезаключать годовые и полугодовые контракты. Климатические условия поставили Германию на порог энергетического кризиса, что, в свою очередь, позволило России добиться выгодных для себя условий в поставках угля в Европу.

А я напоминаю, что осенью все аналитики, как один, прогнозировали спад потребления угля в Европе, и падение цен ниже 40 долларов за тонну.

Вывод с ситуацией по СПГ был сделан не только Германией, но и всем миром. Так, поставки российского угля в Китай будут увеличены на порядок, а некоторые компании (например, «Эльгауголь») ожидают 30-кратного увеличения экспорта.

Индия посчитала, что СПГ – это конечно хорошо, но уголь надёжнее и дешевле. И изъявила желание нарастить поставки угля из России в 40 (сорок) раз!

Потребление угля в России замещается природным газом, и постоянно сокращается. И эти излишние объёмы достаточны для удовлетворения энергетических желаний Китая, Индии и Европы.

Вот интересно, если у Германии с альтернативной энергетикой уже сегодня такие проблемы, то какие они будут с водородной энергетикой? Водородная энергетическая доктрина принята в Германии в начале 2020 года, и предполагает перевод всей экономики (даже нефтехимическое производство) на водород к 2050 году.

Водородные заправки в Японии взрываются с завидной регулярностью, несмотря на все меры безопасности. Теперь заправлять водородный автомобиль в Японии может только специально обученный этому работник, а не владелец автомобиля. Водород ошибок не прощает.



В Норвегии тоже взорвалась водородная заправка. Будущее уже наступило…

Владимир Путин как-то сказал: "Россия – не пожарная команда, мы не можем всех подряд спасать".

Однако спасение всех – это наш национальный дар. Только среди стран, считающих себя оплотом цивилизации, этот дар воспринимается как наша слабость.

Мы спасаем, а потом терпим издевательство в свой адрес от тех же Европейский стран.

Оно нам надо? Это когда-нибудь должно же закончиться, в конец-то концов?

И тут:

12.02.2021: "Лавров заявил о готовности к разрыву отношений с ЕС из-за новых санкций".

Надеюсь это не шутка! Нужно иногда ставить на место зарвавшихся выскочек, которым незнакома исконно русская пословица: "Не плюй в колодец, из которого пьёшь!".

Кочетов Алексей