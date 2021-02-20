Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Можно подумать, что на втором снимке солдатик, не офицер, рассчитывает данные для стрельбы.
Чушь какая-то.
Почему не предположить, что это не зеркальца?
Где доказательства? Где ссылки на документы, свидетельства очевидцев?
Хотя что это я? Словно в первый раз столкнулся с вбросом.
либо образ жидогоспода, либо портрет жены, либо записная, если разобраться лом и лопата тоже гад же ты…