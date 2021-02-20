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Австро-венгерские смартфоны

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Армия Австро-Венгерской Империи использовала смартфоны еще до того, как это стало мейнстримом.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6568400.html
Метки: австро-венгерская империя, австро-венгрия, первая мировая война, связь, телефоны, фотографии, юмор
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 9366 8487
    strelez час назад

      Можно подумать, что на втором снимке солдатик, не офицер, рассчитывает данные для стрельбы.
      Чушь какая-то.
      Почему не предположить, что это не зеркальца?
      Где доказательства? Где ссылки на документы, свидетельства очевидцев?
      Хотя что это я? Словно в первый раз столкнулся с вбросом.

    • 1559 1054
      Облико Морале час назад

        либо образ жидогоспода, либо портрет жены, либо записная, если разобраться лом и лопата тоже гад же ты…

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