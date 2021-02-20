Ростов-на-Дону считается одним из десяти советских городов, которые наиболее пострадали в годы Великой Отечественной войны. В ходе боевых действий были разбомблены 12 тысяч домов, разрушены практически все мосты и заводы, оккупанты убили более 40 тысяч ростовчан, более 50 тысяч угнали в Германию на принудительные работы. Воспоминания жителей об оккупации нельзя читать без содрогания. Участники войны и очевидцы тех событий живы и считают своим долгом передать память об этом потомкам.

Традиционно в этот день центр воспитания и подготовки юнармейцев Дворца творчества детей и молодежи проводит патриотическую акцию «Ростовчанин, помни эту дату». Волонтеры и юнармейцы вышли на улицы города, спрашивали прохожих: «Какой праздник отмечаете вы сегодня?». И если в прежние годы им говорили только о дне всех влюбленных, то нынче все чаще звучал ответ: «Отмечаем день освобождения города от фашистских захватчиков». Тем же, кто не знал о памятной дате, волонтеры вручали листовки с информацией о жертвах и разрушениях в городе в период оккупации.

В Ростове-на-Дону осталось пять участников освобождения города. Один из них − Павел Дмитриевич Кравченко. Он воевал в составе 3-го батальона 159-й стрелковой дивизии 1-го гвардейского корпуса 28-й армии. Бойцы именно этой армии первыми форсировали Дон, первыми ворвались в Ростов и в течение шести дней в полном окружении вели на железнодорожном вокзале кровопролитные бои, несли большие потери. И все же выстояли до прихода основных сил. С поздравлениями к фронтовику пришли 15 школьников гимназии №117, принесли цветы и шарики. Павел Дмитриевич Кравченко (на фото) вышел к ребятам, выстроившимся в шеренгу перед входом в подъезд, обратился к ним с приветствием.

− В 1943 году я был чуть моложе, − пошутил 96-летний ветеран.− 14 февраля в тот год стоял мороз 26 градусов.

И вот в такую студеную пору мы изгнали из любимого нами Ростова вероломного и ненавистного врага. Фашисты забыли, что русского человека победить нельзя, ему нет равных в смелости и мужестве. Весь мир должен знать и помнить, что никто и никогда русских не победит.

Спасибо, ребята, что пришли поздравить. У меня к вам одна просьба: в любую минуту обогащайте свою память знаниями, которые потом вы вложите в развитие и процветание нашей страны.

Ветеран посоветовал упорно учиться за партами, чтобы потом созидательно трудиться на благо своих семей и Родины. Сам Павел Дмитриевич до 2014 года работал в школе, преподавал ОБЖ и, как он сказал, ни разу ученикам не поставил тройку или двойку. Гимназисты спели для ветерана фронтовые песни, пожелали здоровья.

А мне, в связи с последними событиями, захотелось узнать, что думает Павел Дмитриевич о призыве А. Навального митинговать в этот день под лозунгом «Любовь сильнее страха».

− А кто это? – спросил ветеран лукаво. − Кто такой Навальный? − И уже серьезно продолжил: «В каждом государстве есть силы, которые стоят на страже соблюдения законов, в том числе и основного закона – Конституции страны. Он оскорбил уважаемого ветерана войны Артеменко, в его лице оскорбил народную память о Великой Отечественной войне, поэтому должен получить по заслугам».

Павел Дмитриевич сравнил действия Навального с хулиганом, который бросил палку в муравейник. Все зашевелились, уделяют блогеру пристальное внимание. Ему только это и нужно. Молодежь, выросшая без пионерии и комсомола, слабо знающая историю страны, вполне может поверить басням «оппозиционера».

Да и ветеранов все меньше, голос их слаб, надо опорочить их заслуги, низвергнуть с пьедестала почета, а позже переписать историю войны. Но молодежь у нас разная.

В советское время были хулиганы Квакины, но им противостояли тимуровцы. Сейчас есть навальнята, но есть волонтеры, юнармейцы, юные суворовцы, юные платовцы. Эти молодые люди в красных и синих беретах вместе с взрослыми 14 февраля поздравляли ветеранов, возлагали цветы к памятникам освободителям Ростова-на-Дону, а такие памятные знаки есть в каждом районе города.

Тема навальнят столь обсуждаемая сегодня, что мы невольно затронули её в беседе и с другим ветераном Великой Отечественной войны, который хорошо известен на Дону и которого мы тоже поздравили с днем освобождения города. Владимир Филиппович Лаврентьев (на фото) − фронтовой разведчик, награжден орденами Отечественной войны, медалью «За отвагу». Принимал участие в освобождении Украины, Венгрии, Чехословакии, Австрии и, как в песне поется, прошагал пол-Европы, полземли. На войну ушел 18-летним пареньком, был трижды ранен, (причем по иронии судьбы − в одну и ту же ногу), восстанавливался и снова воевал. Победу встретил в бою под Прагой, сражаясь с формированиями армии генерала Власова. В августе 1945 года участвовал в войне с Японией, демобилизовался в 1946 году и с тех пор на разных постах занимался хозяйственной, общественной и политической деятельностью. Ветерану 95 лет, видит неважно, но радио и телевизор слушает, так что в курсе всех событий в стране и мире.

Фронтовик обеспокоен поведением подростков, которые в прямом и переносном смысле плюют на ветеранов. Разве можно было такое представить ещё недавно? Навальный для таких бузотеров дороже родных, дороже тех, кто отдал жизнь за их будущее.

Владимир Филиппович утверждает, что все зависит от семьи, от окружения подрастающего человека. Его племянница Надежда соглашается с дедом и добавляет:

− У Владимира Филипповича есть внуки, правнуки, они любят, уважают своего дедулю. Он хороший рассказчик, многое помнит, рассказывает о военных годах, о том, как боролся с предателями-власовцами. Я тоже считаю, что хорошее и плохое от родителей идет. У нас в родне правило − не вмешиваться в разговоры взрослых, не перебивать, дети молча слушают их. Сейчас взрослые, замученные житейскими проблемами, той же пандемией, высказывают при детях свое недовольство по любому поводу. А дочки и сыночки находят в Интернете соответствующую информацию, из любопытства бегут на несанкционированные акции по призыву всяких навальновских штабов.

В сельской местности особенно уважают ветеранов, заботятся о них. Я бываю в Пролетарском районе, это 200 км от Ростова. В селах на каждом доме, где живет участник войны, есть красная звезда, к ветерану приходят школьники, сельчане заглядывают к пожилому человеку.

Помню фронтовика по имени Виктор Спиридонович. В старости он остался один, так ему соседки по очереди каждый день приносили пирожки, хлеб испеченный.

А городские жители более разобщены. Дети сыты, обуты, в гаджеты смотрят, не понимая, что ими оттуда управляют. Взрослые не удосуживаются это проследить, а иногда и сами попадаются на политтехнологические уловки. Понятно, что так не в каждой семье: моя 15-летняя внучка, зная, куда мне надо сегодня ехать, предостерегала, чтоб я не попала случайно в протестные шествия».

14 февраля на улицах в Ростове-на-Дону было особенно людно. Руководители города и области, ветераны, общественники, юнармейцы возлагали цветы к стеле «Освободителям Ростова-на-Дону», участвовали в торжественном собрании в честь 78-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Автомобилисты приняли участие в автопробеге в честь городского праздника. В каждом районе проходили свои торжества и мероприятия, школьники беседовали с ветеранами по телефону. Ночное ростовское небо в 20 часов озарилось лучами прожекторов в знак вечной памяти и благодарности ныне живущим и до срока ушедшим героям войны.

Зазывное мероприятие на навальновский флэшмоб с использованием телефонных фонариков прошло незамеченным. А ведь организаторы ожидали, что в каждом дворе вечером чуть ли не все поголовно выйдут с включенными фонариками.

А ещё в этот день в соцсетях ростовчане обменивались наряду с «валентинками» видеороликами военной кинохроники, аудиороликами с голосом Левитана, возвестившего 14 февраля 1943 года о доблестной победе над врагом в Ростове-на Дону. И были под этими роликами слова благодарности ветеранам.