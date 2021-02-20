1959. Питер Робертсон и Рут Блау в Ленинграде
Первый раз долго думал, перед тем как выложить подборку. Впервые иностранцы столь некачественно снимают во время своей поездки. С другой стороны фотки любопытные. Если посчитаете, что лучше не надо, то продолжения выкладывать не стану.
Магазин на проспекте Майорова
Арка Главного штаба
Вид на Московский вокзал с угла Невского и Лиговского
Возле Памятника Петру Первому
Дворцовая площадь
Дворцовая площадь
Дворцовая площадь. Основание Александровской колонны
Дворцовая площадь
Исаакиевский собор
Комсомольская площадь
Уличная торговля
Мойка
Мраморный дворец. Музей Ленина. Броневичок, с которого якобы выступал Ильич
На стадионе Кирова
На старом мосту Строителей
Набережная реки Мойки, вид на Большой Конюшенный мост
Невский пр., 77. У стенда газеты «Вечерний Ленинград»
Невский проспект
Невский проспект, 100. Вход в кинотеатр Колизей
Невский проспект
Памятник Петру Великому на Сенатской площади
Памятник Петру Великому на Сенатской площади
Площадь Ломоносова
Станция метро Автово
Строящийся дом напротив метро Автово
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