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1959. Питер Робертсон и Рут Блау в Ленинграде

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Первый раз долго думал, перед тем как выложить подборку. Впервые иностранцы столь некачественно снимают во время своей поездки. С другой стороны фотки любопытные. Если посчитаете, что лучше не надо, то продолжения выкладывать не стану.


Магазин на проспекте Майорова


Арка Главного штаба


Вид на Московский вокзал с угла Невского и Лиговского


Возле Памятника Петру Первому


Дворцовая площадь


Дворцовая площадь


Дворцовая площадь. Основание Александровской колонны


Дворцовая площадь


Исаакиевский собор


Комсомольская площадь


Уличная торговля


Мойка

Мраморный дворец. Музей Ленина. Броневичок, с которого якобы выступал Ильич


На стадионе Кирова


На старом мосту Строителей


Набережная реки Мойки, вид на Большой Конюшенный мост


Невский пр., 77. У стенда газеты «Вечерний Ленинград»


Невский проспект


Невский проспект, 100. Вход в кинотеатр Колизей


Невский проспект


Памятник Петру Великому на Сенатской площади


Памятник Петру Великому на Сенатской площади


Площадь Ломоносова


Станция метро Автово


Строящийся дом напротив метро Автово
Источник: https://humus.livejournal.com/7612664.html
Метки: история, Ленинград, Россия, фото
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