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Perseverance достиг Марса

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Американский аппарат Perseverance успешно достиг поверхности Марса и смог совершить мягкую посадку и передать первые снимки с поверхности.




Видео посадки.


Анимационная реконструкция посадки.

Аппарат стартовал с Земли 30 июля прошлого года. Посадка в кратере Джезеро заняла чуть более семи минут.
Марсоход (самый тяжелый и технологичный из тех, которые запускали американцы) проведет серию исследований поверхности Марса, соберет пробы грунта, поищет признаки ранее существовавшей жизни и т.д. Кроме того, планируется испытать небольшой дрон, который в случае успеха, станет первым летающим аппаратом с Земли действующим в атмосфере Марса. Попытку полета попробуют провернуть через 2 месяца https://www.cnbc.com/2021/02/18/mars-landing-nasas-perseverance-rover-lands-successfully-on-surface.html
При оптимистичном развитии событий НАСА рассчитывает на то, что марсоход сможет проработать около двух лет.  В целом, после серии неудач со "Старшипами", американская космическая программа смогла добиться крупного успеха и серьезно так разбавить каскад недавних китайских достижений, показав, что в некоторых вопросах китайцы все еще существенно отстают. Общая стоимость миссии превышает 2,7 млрд. долларов.











Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6565493.html
Метки: Видео, космос, марс, солнечная система, США, фотографии
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