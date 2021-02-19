Модуль «Арбалет-ДМ» – эффективное оружие для борьбы с БПЛА
В самое ближайшее время бронемашины российской армии оснастят боевым модулем «Арбалет-ДМ», способном в автоматическом режиме обнаруживать и поражать беспилотные летательные аппараты.
Одним из преимуществ модуля является его полная стабилизация, позволяющая вести прицельный огонь во время движения бронемашины. «Арбалет-ДМ» оснащен пулеметом калибра 12,7 мм и программным обеспечением, позволяющим обнаруживать боевую технику противника на расстоянии от 1,5 до 2,5 км.
Модуль управляется изнутри кабины, что позволяет перевозить в машине 9 человек. Оснащённая «Арбалетом-ДМ» бронемашина «Тигр-М» может эффективно использоваться для ведения разведки, прикрытия колонн на марше, поражения воздушных целей, пехоты и лёгкой бронетехники противника.
Модуль «Арбалет-ДМ» разработан после анализа применения террористами на Ближнем Востоке самодельных БПЛА и борьбы с этими летательными аппаратами. Учтен опыт использования беспилотников и в других локальных конфликтах.
Установка на российские бронемашины модуля «Арбалет-ДМ» значительно повысит боеспособность войск повысит защищенность личного состава.
Сея техника является современным проявлением старческого маразма.
Мне интересно, как эта х..ня сможет сбить квадрокоптер размером с ворону, но при этом несущий кумулятивный боеприпас, способный разнести точным попаданием этот шмат железа к е.еням собачьим.
П.С.
https://youtu.be/92gyLAun0FU