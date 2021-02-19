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Модуль «Арбалет-ДМ» – эффективное оружие для борьбы с БПЛА

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В самое ближайшее время бронемашины российской армии оснастят боевым модулем «Арбалет-ДМ», способном в автоматическом режиме обнаруживать и поражать беспилотные летательные аппараты.

Одним из преимуществ модуля является его полная стабилизация, позволяющая вести прицельный огонь во время движения бронемашины. «Арбалет-ДМ» оснащен пулеметом калибра 12,7 мм и программным обеспечением, позволяющим обнаруживать боевую технику противника на расстоянии от 1,5 до 2,5 км.

Модуль управляется изнутри кабины, что позволяет перевозить в машине 9 человек. Оснащённая «Арбалетом-ДМ» бронемашина «Тигр-М» может эффективно использоваться для ведения разведки, прикрытия колонн на марше, поражения воздушных целей, пехоты и лёгкой бронетехники противника.

Модуль «Арбалет-ДМ» разработан после анализа применения террористами на Ближнем Востоке самодельных БПЛА и борьбы с этими летательными аппаратами. Учтен опыт использования беспилотников и в других локальных конфликтах.

Установка на российские бронемашины модуля «Арбалет-ДМ» значительно повысит боеспособность войск повысит защищенность личного состава.

 

Метки: Арбалет-ДМ, бпла, дроны, Тигр
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 14250 8864
    XAPAOH 52 мин. назад

      Сея техника является современным проявлением старческого маразма.
      Мне интересно, как эта х..ня сможет сбить квадрокоптер размером с ворону, но при этом несущий кумулятивный боеприпас, способный разнести точным попаданием этот шмат железа к е.еням собачьим.
      П.С.
      https://youtu.be/92gyLAun0FU

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