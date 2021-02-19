Лавров рассказал, как США используют Украину
Украинский режим является лишь одним из многих раздражителей, цель которого – генерировать новые поводы для русофобской политики.
Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «РБК».
«Им украинский режим нужен только для одного – чтобы постоянно раздражать Россию и выискивать новые поводы для русофобской политики. Они хотят всячески ослабить все, что расположено вокруг нас: Белоруссия, Центральная Азия, теперь и Закавказье», — отмечает Лавров.
Министр напомнил, как западные элиты оживились после того, как российский лидер Владимир Путин добился успеха в урегулировании карабахского конфликта.
«Все всполошились – как же так, без них? Сейчас пытаются проникать и наращивать свою активность в этом регионе», — добавил он.
По словам Лаврова, проблема в том, что западные правительства не готовы вести диалог на равных с Россией, Китаем или любой другой страной.