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Кто и зачем использует образ Сталина сегодня?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=J-vubsvKsuI
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 16764 10066
    Maleos 36 мин. назад

      Одни и те же убогие пиндососные рожи… Пора бы уже сменить на другие пиндососные рожи, если совсем без них ЯП обойтись никак не может…

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