Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры,
и соприкоснуться с источником глубокой истины.
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:
Лях, мн. ч. ля́хи (польск. Lędzianie (ЛЯДИ) — слово в летописи Нестора, первоначально употреблявшееся для обозначения западнославянских племён — полян (поляков)
Отсюда и Бляха-муха.
Или “Б-лядь”
А стер-лядь?Це шо такэ?
курва-рыба
А курва,шо такэ?
курва это снег в Сочи ))
Холодина курва
К вам холод пришел?
Ага. сугробы ))
Пару дней помёрзнем.
всего +2
А у нас тепло, всего минус 20, даже куртки не застегиваем.
Конечно у Вас жара ))
А мы мёрзнем.
Дети в школу не пошли.
Если снег занятия отменяют.
Чтоб в горах ноги не ломали и не промочили ноги и не болели
А наших дома и при минус 30 не удержишь, главное чтобы ветра не было. И как то ничего, ноги не ломают, может привыкли.
Вера одна – Ведическая, остальные – религии… Этот вова-красная морда (так прозвал его народ из-за беЗпробудного пьянства и блуда) крестил Русь (не всю) в иудо-христианскую религию…