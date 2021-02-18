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Сталин в Каргополе

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В Архангельской области в городе Каргополь планируют установить бюст Сталина, отсылающий к хрестоматийной фотографии 30х годов.



Сам бюст привезли в Каргополь еще в прошлом году (в 1950-х годах во время десталинизации, его закопали в землю в поселке Мызе на территории детского дома),
В Каргополе его отреставрировали (у товарища Сталина отсутствовал нос) и сейчас решают вопрос о месте установки. Так что это не наводел, а вполне себе аутентичный памятник еще сталинского периода, которому сейчас более 70 лет.



Бюст хотят поставить в новом парке воинской славы, где Сталин должен отражать роль Верховного главнокомандующего в Победе в Великой Отечественной Войне.
Продвигают его местные общественные активисты, а также местная партийная ячейка КПРФ.
Демшиза вовсю вопит, что рядом же был Каргопольский лагерь системы ГУЛАГа.

В целом, годная идея, причем тут в плюс каргопольским товарищам идет тот факт, что это не новодел, а вполне себе аутентичный памятник.
Решать в любом случае самим каргопольцам.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6562675.html
Метки: архангельск, каргополь, памятники, Россия, сталин
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