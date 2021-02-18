Уже через несколько дней в ОАЭ состоится международная выставка вооружений IDEX 2021. Группа компаний «Калашников» в ходе мероприятия представит сразу несколько своих новинок. Вне всяких сомнений, наибольшее внимание к себе привлечет инновационное смарт-ружье MP-155 Ultima.

Это первое «умное» ружье, разработанное российскими оружейниками с целью удовлетворить требования прогрессивных пользователей. Создавалось оно, как утверждают в компании, на базе классики охотничьего ружья МР-155.

По мнению гендиректора ГК «Калашников» Дмитрия Тарасова, появление данного оружия на рынке вооружений можно сравнить с выходом последнего iPhone на рынок мобильных устройств.

«Наше новое ружье обладает возможностью синхронизации с гаджетами, имеет футуристичный дизайн и предназначено для тех, кто не представляет свою жизнь без электронных девайсов. Такого оружия еще не было представлено на рынке», – заявил он.

Стоит отметить, что ружье оснащено камерой, с помощью которой можно записывать и передавать видео в самом высоком качестве. Также имеется цифровой дисплей, компас, секундомер, таймер, счетчик выстрелов и индикатор остатка боеприпасов. Компьютер расположен на регулируемом прикладе.

Что же, учитывая такой набор функций, есть все основания полагать, что ружье станет настоящим хитом на рынке вооружений.