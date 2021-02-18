Главная » Вооруженные силы, Творчество

Россия представит на IDEX 2021 «умное» смарт-ружье от «Калашникова»

202 1

5713085

Уже через несколько дней в ОАЭ состоится международная выставка вооружений IDEX 2021. Группа компаний «Калашников» в ходе мероприятия представит сразу несколько своих новинок. Вне всяких сомнений, наибольшее внимание к себе привлечет инновационное смарт-ружье MP-155 Ultima.

Это первое «умное» ружье, разработанное российскими оружейниками с целью удовлетворить требования прогрессивных пользователей. Создавалось оно, как утверждают в компании, на базе классики охотничьего ружья МР-155.

По мнению гендиректора ГК «Калашников» Дмитрия Тарасова, появление данного оружия на рынке вооружений можно сравнить с выходом последнего iPhone на рынок мобильных устройств.

«Наше новое ружье обладает возможностью синхронизации с гаджетами, имеет футуристичный дизайн и предназначено для тех, кто не представляет свою жизнь без электронных девайсов. Такого оружия еще не было представлено на рынке», – заявил он.

Стоит отметить, что ружье оснащено камерой, с помощью которой можно записывать и передавать видео в самом высоком качестве. Также имеется цифровой дисплей, компас, секундомер, таймер, счетчик выстрелов и индикатор остатка боеприпасов. Компьютер расположен на регулируемом прикладе.

Что же, учитывая такой набор функций, есть все основания полагать, что ружье станет настоящим хитом на рынке вооружений.

 

 

Метки: Калашников, Россия, Ружье
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Читая послание президента Путина
Церемония открытия Олимпиады в Сочи, как Масонский ритуал
Банки: терпеть нельзя уничтожить
Гозман — это прививка
Осторожно, зеркала! Всевидящие. Фильм про зекала Козырева
Потери от "ельцинщины" превышают потери в Великой Отечественной войне
Почему Запад обречен (ч. 2). Мнение русского инженера
Евреи в первом советском правительстве
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 2850 2394
    Андрей Попов четыре часа назад

      Полная интеграция. Сразу в ютуб и тик-ток ролики выкладывает с охоты. Патроны сама в интернете заказывает. В инсте фотки постит. Блог сама ведёт. Автоматически распознаёт животных из красной книги и сезонные ограничения. Встроенный алкотестер. Каждые полчаса контрольный тест, при положительном результате блокирует затвор и звонит жене.

      3
      3

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
    Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru